自由廣場》南鐵照顧宅 不是陳佩琪的遮羞布

◎ 呂維胤

陳佩琪女士近日抨擊「南鐵照顧宅」，藉此掩護柯文哲的「京華城開發案」，試圖為柯文哲洗白。但須知，南鐵照顧宅的宗旨是為照顧因城市而移居的拆遷戶，好讓台南市鐵路順利地下化，整件事具有強大公益性。

在鐵路地下化的推動過程，當時賴清德市長逐戶面訪拆遷戶，以取得同意暨諒解，此後，賴醫師無論身在哪個職位，都會定期探視、關心這些住戶，呈現他真誠關懷的初衷。

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南鐵照顧宅依法申請50%容積獎勵，基地法定容積為二一○%，最終設計容積為：二一○% ×（一○○%＋五○%）= 三一五%；全案皆依循《都市更新條例》及《都市計畫法》法令辦理，並非如陳佩琪所謠傳的五三八．四%，審議過程中，賴醫師也沒有換掉大量的委員，一切依法行政。

反觀京華城，本質上就是商業開發案，受益的只有京華城相關財團，而柯文哲市府更不顧監察院的糾正，過程中換掉意見不同的委員，且最終容積率更高得顯不合理，京華案、南鐵案兩案根本無從相比，陳佩琪醫師混淆南鐵照顧宅與京華城開發案，傷害賴清德醫師，至為卑劣！

柯文哲因涉貪而身繫囹圄，一切官司的開始，始於陳佩琪去看上億豪宅、以兒名義開公司而露出的破綻，請陳醫師和柯文哲誠實面對責任，南鐵照顧宅不是你家的遮羞布！

（作者是成大政治經濟學研究所博士生）

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