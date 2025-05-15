自由廣場》﹙鏗鏘集﹚糾纏不休的恐怖痴漢 中國須改變對台作風

◎ 李敏勇

中華人民共和國不斷恐嚇台灣不放棄武力犯台，以併吞台灣為手段，達成消滅中華民國之目的。一個曾經以「解放」堂皇之名，要為台灣人民脫離中國國民黨戒嚴統治的國家，在台灣自由化民主化以後，誘引連結中國國民黨反制台灣民主化自由化的努力，形同莽漢、痴漢、惡漢，像一個恐怖情人。

恐怖情人想佔有、強愛一個並不愛他的人，但台灣社會不容許這種惡意脅廹。而中華人民共和國不斷對台文攻武嚇，形同莽漢、痴漢、惡漢的行徑，徒令台灣人民厭惡。中華人民共和國以繼�中華民國要完成统一大業，但不符情理法，只突顯強權惡形惡狀。

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早於中華民國成立數百年前，一部份台灣人的祖先從福建、廣東渡海來台，與原先住民在台灣墾拓；清國領治前，大航海時代，荷蘭曾領治南台灣；西班牙也在北台灣留下形跡。清日戰爭，清敗割讓台灣、澎湖予日本。李鴻章甚至為棄台留下台灣「鳥不語，花不香；男無情，女無意」的無情無義無心無感之言。

中華民國成立時，台灣並不在內，屬日本領土。二戰後日本戰敗，放棄對台灣及附屬島嶼的殖民，日本降書並未將台灣歸屬中國，卻因中華民國代表盟軍接收台灣而順勢進佔統治。台灣因緣際會被動接受中華民國，被戒嚴統治，後來民主化，解除蔣政權時代對中華人民共和國所謂剿匪勘亂的國策，尊重中華人民共和國代表中國。

台灣是小而美的國家，是自由人共同體，在世界的自由度、幸福度排名都在前段班，台灣遠在中華人民共和國之上，後者若珍惜情誼，應以和平友好對待台灣，而非成天嚷著不放棄武力犯台，無時不刻在台灣週邊軍演恐嚇。

台灣只想成為小國好國，而非強權。至於所謂「中華民族的偉大復興」本應以禮義之邦服人，而非驕縱粗暴以力制人。類似莽漢、痴漢、惡漢強欲佔有女性的行止，令人憎惡！中國欲建立大國正面形象須從尊重台灣的國家建構開始。除了民主的借鏡，台灣對中國無礙，敬請文明對待自由、民主、福址的台灣這個也可對中國友好的文明國家，勿再利用中國國民黨亂台了！

（作者是詩人）

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