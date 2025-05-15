自由廣場》藍白兩黨的自毀裝置 從「親中加碼」到「責任模糊」的危機

◎ 盧俊瑋

政黨面對民意挑戰及制度轉型的壓力時，本應進行價值反省與政策調整，但台灣的在野主要政黨，卻有一種現象正在發酵：不是改革，而是變本加厲；不是重建，而是加速劣化。國民黨與民眾黨在面對「本土認同崛起」與「中國威脅加劇」的時代轉折中，分別選擇了「親中加碼」與「責任模糊」兩條逃避策略，標示出政黨內部的自毀進程。

在比較政治學中，「朝前方逃走」（escape forward）是常見的危機因應策略。政黨面臨權力正當性崩潰及政策困局時，非但無法進行結構性調整，反而強化既定路線，藉著更激進手段以拖延失敗，一九八○年代末期的國民黨就曾面臨類似情境，當威權統治難以為繼，它選擇有限開放政黨與媒體，推動修憲與總統直選。這些改革並非源於民主信仰，而是為延續政權所作的戰略讓步。這次，面對認同重組與民意轉向的挑戰，國民黨反其道而行，選擇進一步綁緊中國，加速自身與台灣社會主流的斷裂與衝撞。

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國民黨近年的行為模式，可謂「朝前方逃走」的經典。從過去的反共主張到今日與中共官員熱切互動、共同使用「中華民族」與「和平協議」等術語，此一選擇不是轉型，而是強化已遭社會質疑唾棄的親中路線。面對年輕世代的持續流失與對中國高度警覺的主流民意，國民黨並非尋求重建本土論述，反而視「親中」為對抗民進黨甚至整個社會的武器，這種加碼其實是孤注一擲。

民眾黨採取另一種逃避策略，在關鍵議題上刻意模糊，諸如中國軍事威脅、主權立場與國家安全方面，這種責任模糊（blame avoidance）策略，在比較政治學亦常見於不願承擔政治風險的中間政黨。民眾黨迴避表態，實際卻默許中國因素滲透台灣政治，並讓主體性議題退出公共討論。

這兩種策略的共同特點，都是拒絕面對台灣主體意識的崛起與外部威脅的升高。國眾兩黨，一個押寶中國，一個不說清楚。一個自毀立場，一個逃避責任，政黨功能萎縮，代議民主逐步喪失有效性。

當政黨以「親中」、「去主權」為操作捷徑，結果不只是選票流失，更是對民主共識的侵蝕。唯有真實回應台灣民眾對主體性的期待，重建對民主價值的承諾，在野政黨才可能脫離自毀的軌道。

（作者是皮膚科助理教授）

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