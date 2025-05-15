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自由廣場》年輕化的雙面刃：國民黨的誤判與代價

2025/05/15 05:30

◎ 李智揚

國民黨的問題並非不年輕，而是不誠實。

每次的搖擺不定，都像是擺錯角度的磨刀石，一點一滴地把自己磨耗掉，沒有磨亮信任，反而磨壞了信賴。

從黨產處理到轉型正義，從九二共識到程序表決，國民黨從來不是沒立場，而是立場太多。它討好深藍，又假扮改革派；跟中國維持曖昧，又自我標榜「中華民國派」；嘴巴喊民主，腳卻踩過法治底線。這不是靈活，而是矛盾，是沒有方向感的急就章。

當選票流失、世代斷裂，它選擇「年輕化」作為補救。但這場改革不是換思想，而是換包裝。國民黨推出年輕立委，看似銳氣、能辯善戰，實則是將老政治語言套上年輕的配音。他們延續的是模糊焦點、閃躲責任、狡辯到底的那一套政治反射。

死亡連署，就是最好例證，徐巧芯的第一反應不是自省，而是強辯「民進黨在政治操作」、「連署合法」，呼籲查明真相，卻從不交代名單供驗證流程與責任歸屬。

其他年輕立委，如林沛祥，操著歧視語言「罷團是一些社會邊緣人的集合體」，批評罷團「就像路邊失敗的塗鴉，就像看到狗屎」，發言不只失禮更是失體，赤裸裸的散發階級傲慢與價值輕蔑，視公民如污物，言語鄙俗、思維排他，遠離公共討論應有的起點。他們不是沒有動能，而是走向仇恨偏鋒，錯把攻擊當治理，錯把衝突當戰功。

而這一切，正在對決最無法忍受虛偽的世代。年輕人要的是誠懇，而非表演；要的是價值，而非虛偽。你派出一群死不認錯的人，對上一群最厭惡硬拗的選民，怎麼可能不被反噬？

讓人無法信任的，不是說錯話，而是說了半天，依然面目全非。說愛台灣，卻不敢譴責中國軍演；說愛民主，卻藉多數輾壓共識；說要改革，卻讓黨國幽靈縱橫議場。

搖擺不定並非靈活，而是自我遺棄。當政黨不再選擇方向、不願承擔代價，也就不配擁有未來。信任一旦崩解，一切都淪為表演。國民黨失去的不是一次選戰，而是作為政黨存在的理由。

（作者從事畜牧）

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