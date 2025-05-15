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自由廣場》從綠共到內政焦土戰

2025/05/15 05:30

◎ 墨客

政治操作的一套老招數最近重現江湖，且手段更隱晦、更狡詐。他們不像以前那樣亂喊「反綠共」、「戰獨裁」，而是換了手段，轉向猛攻內政議題，表面看是關心民生，實際卻是把內政議題當作武器，用來挑動社會不安與不信任，目的在削弱新政府的施政空間與正當性。

譬如最近炒得沸沸揚揚的匯率問題，每逢新台幣升值，出口業者壓力大，他們就跳出來罵政府不顧出口商死活；反之，台幣貶值，就批進口貨變貴、人民過得更苦。如此批評是站在破壞性操作，不是討論政策好壞，而是見縫插針、無縫也插針，純粹是為反對而反對。

被他們批評的政策，有些是藍白陣營過去也曾支持的，有些甚至在其執政縣市還加以推行、招商。譬如綠能、能源轉型，以前他們喊得最大聲，如今政權易主換，他們語鋒一轉就變成「能源危機」。他們的核心思想是「對人不對事」，即使政府做對事，也被說不對，在台灣有一種錯，叫做凡是執政黨做的都是錯。

這一整套操作，其實就是認知作戰，透過偏差的資訊、浮誇的話語，去煽動情緒、削弱信任，激化對政府的仇恨。一旦被這種操作牽著鼻子走，就無法有理性的思辨空間。

要防範這種資訊操控，不能只靠媒體和制度，更重要的是開拓資訊管道來源，不被片面仇恨訊息遮蔽耳目，從而提升對政治事件的判斷力。唯有如此，台灣的民主才不致淪為鬥爭的場域。

（作者為國中教師）

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