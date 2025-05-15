自由廣場》核能只是假議題 藍白不惜毀掉台灣

◎ 史里

藍白兩黨近日在立法院聯手強推《核子反應器設施管制法》修正案，這項法案已在立法院三讀通過，完全不經討論，未經專業審查，僅憑人數優勢強行表決。這並非為了能源安全，更不是為了台灣的未來，而是一場赤裸裸的政治操作。

藍白兩黨深知，可藉核能議題挑起社會對立，他們的真正目的是轉移焦點、消耗公民社會的力量。當社會忙於對抗這些亂政，他們才能趁勢擴權，讓國會淪為任他們操弄的工具。這是對民主程序的踐踏，更是對台灣整體未來的漠視。

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這一次，他們根本不在乎核安風險，不關心國家長遠發展，只在乎鞏固權力。藍白兩黨鐵了心，要令社會對政治失望、對公共事務冷感，當人民無力監督，他們就能為所欲為。

這不是藍綠之爭，而是台灣的生存之戰。當特定勢力惡意癱瘓國會、操弄民主，我們不能被動防守，須認清這場戰爭極其惡質，是要讓台灣失去自我決定的能力，將台灣社會從內部瓦解。

公民手中的武器只剩下罷免行動，警告藍白：這片土地不是任人宰割的籌碼，這個社會不是他們弄權的舞台。當政客無視民意、胡作非為，人民唯有行使民主武器，讓政客為其行徑付出代價。

他們正繼續強行通過任何法案，但我們會用罷免票清晰表達我們的態度。民主從來不是天上掉下來，而是靠一次次的監督與抵抗才得以守護下來，過去如此，現在及未來亦復如此。

這一次，我們不冷漠、不退讓。因為這是我們的台灣，不是他們砸碗盤的洩慾場，更非被任意出賣的商品。

（作者為台南市市民）

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