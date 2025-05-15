社論》國民黨沉淪記非民進黨福音書

國民黨主席朱立倫。（記者劉信德攝）

大罷免，宛如朱立倫、傅崐萁集團的壓力鍋。綠共、納粹、反戒嚴、反廢死，還假於民，還錢於民，熱鍋上的螞蟻，落水者的浮木。如此自黑本黨的主席，既要扮演反賴先鋒，又要提防諸侯蠢動，可謂內外交迫。蔣公子，拋出倒閣、改選立委，直指「納粹」不恰當。盧媽媽，傳出有意在大罷免三階投票前宣布參選黨主席。昨天，朱主席領軍北市議會黨團罷雙吳車隊掃街，蔣公子卻到台中與盧媽媽「姊弟同心」。誰來救救國民黨？逐漸成為該黨問題。搞不好，還期待習近平隔海救援咧。問題是，現在的國民黨，幾個人可以毀一黨，但能靠幾個人救一黨嗎？

在國內的政黨競爭下，國民黨如要區隔民進黨，民進黨贊成的就反對，民進黨反對的就贊成，不啻把自己推向牆角。因為，民進黨不論執政能力如何，其總體主張就是：維護台灣主權、沿用中華民國獨立模式，而這接近二三○○萬人最大的公約數。然而，國民黨跟著「紅共」鸚鵡學舌，把民進黨當「萬惡台獨」往死裡打，從而國共聯手反獨促統，追求「中華民族的偉大復興」。其實，紅藍猛打的「台獨頑固份子」，只是一個稻草人，不是真實的賴政府、民進黨。經過小英八年，民進黨的社會印象，早已截然不同於紅藍標籤。所以說，紅藍還用「反台獨」當武器，傷不到民進黨，反而自證是「同路人」。

請繼續往下閱讀...

所謂的「紅共威脅中華民國的安全，綠共破壞台灣的發展與團結」，把「紅共」跟「綠共」垃圾分類在一起，台灣人民聽來怪怪的，「紅共」想必心裡也不是滋味。這種說法，流露了朱立倫的政治焦慮，病急亂投醫。「反綠共，也反紅共」，一位藍營智囊老實說：中國方面也理解台灣政治，像是遇到中國頻繁的軍事騷擾，當然要反對軍演，不然就沒票了。原來，「反紅共」是騙票用的！話說回來，假使所謂的「反共」不「反中」，喊喊協助中國民主化，避免被一黨專政統一的恐懼，在台灣的政治市場還比較有賣點，持此主張至少不會跟「投共通匪」劃上等號。大家回想一下，兩蔣威權統治台灣，標榜自己是「自由中國」，要把中華民國憲法帶回南京，這不就是「反共」不「反中」的原型嗎？李登輝執政推動民主化、本土化，憲法增修條文前言、國家統一綱領，也同樣是「反共」不「反中」。卸任後的轉變是另一回事，但李登輝執政期間此一路線，還越界吸納了本土支持者。可惜，連戰、馬英九、朱立倫，卻把從兩蔣到李登輝的法寶棄若敝屣，本來是要跟民進黨市場區隔，歪路越走越斜就走到中南海了。

朱立倫走在連馬路線上，看起來有點窮途末路了。「紅共」惹毛了北京，「納粹」嚇到了歐洲，簡直是政治焦慮負循環。夏立言代表他出席「哥本哈根民主高峰會」（蔡英文現場演說）等活動，洗刷得了「納粹」的歐洲負評嗎？大罷免，也許是壓垮駱駝的最後一根稻稈。比較有希望接棒者，蔣萬安、盧秀燕、韓國瑜等都被點名。眼見國民黨一副衰相，朱立倫還得拉黃國昌來撐場，有點像兩個泥菩薩牽手過江。姑且不論二○一六，國民黨肩負馬英九執政失敗包袱。二○一八以來，連續兩次總統大選，韓國瑜、侯友宜逆轉敗。國民黨何以淪落至此？黨主席換人就可以改運嗎？當局者迷，旁觀者清。側面觀察，國民黨今日困境，不是沒有「人」的因素，更致命的是「路線」錯誤。兩岸同屬一中，要相信習近平，聯共反獨促統，親中疑美反美，不僅違逆主流民意，乃至與國際地緣動向都漸行漸遠。韓院長，侯市長，在這個「路線」滑鐵盧過。蔣公子，盧媽媽，最好備妥防滑墊。

民主時代不同於意識形態時代，民之所欲就是政黨該走的路。剛開始，民進黨被扣上台獨黨的帽子，一直無法打破主流社會的成見。阿扁執政，奉行「公媽牌」，搞到自己跟民進黨都灰頭土臉。到了小英執政，往主流靠攏、國際放心的「維持獨立現狀」修正，終於站穩跟國民黨平分秋色的政治地基。現在，這條「路線」，賴政府仍「在路上」。同樣的道理，「路線」的校正回歸，也會是不可逃避的必修課，除非國民黨甘心永遠在野。連馬朱路線，造成國民黨失落的二十年。再不改弦易轍，繼續沉淪伊於胡底。外來權貴失落到北京取暖，年輕黨工失落到為幽靈連署揹黑鍋，此情此景，令人覺得止跌回升不知何年何月。而站在「福國利民」的角度來看，國民黨的沉淪記也不宜當成民進黨的福音書，因為缺乏強而有力的挑戰者，執政日久恐難免於腐化魔咒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法