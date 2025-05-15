晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》國民黨沉淪記非民進黨福音書

2025/05/15 05:30

國民黨主席朱立倫。（記者劉信德攝）國民黨主席朱立倫。（記者劉信德攝）

大罷免，宛如朱立倫、傅崐萁集團的壓力鍋。綠共、納粹、反戒嚴、反廢死，還假於民，還錢於民，熱鍋上的螞蟻，落水者的浮木。如此自黑本黨的主席，既要扮演反賴先鋒，又要提防諸侯蠢動，可謂內外交迫。蔣公子，拋出倒閣、改選立委，直指「納粹」不恰當。盧媽媽，傳出有意在大罷免三階投票前宣布參選黨主席。昨天，朱主席領軍北市議會黨團罷雙吳車隊掃街，蔣公子卻到台中與盧媽媽「姊弟同心」。誰來救救國民黨？逐漸成為該黨問題。搞不好，還期待習近平隔海救援咧。問題是，現在的國民黨，幾個人可以毀一黨，但能靠幾個人救一黨嗎？

在國內的政黨競爭下，國民黨如要區隔民進黨，民進黨贊成的就反對，民進黨反對的就贊成，不啻把自己推向牆角。因為，民進黨不論執政能力如何，其總體主張就是：維護台灣主權、沿用中華民國獨立模式，而這接近二三○○萬人最大的公約數。然而，國民黨跟著「紅共」鸚鵡學舌，把民進黨當「萬惡台獨」往死裡打，從而國共聯手反獨促統，追求「中華民族的偉大復興」。其實，紅藍猛打的「台獨頑固份子」，只是一個稻草人，不是真實的賴政府、民進黨。經過小英八年，民進黨的社會印象，早已截然不同於紅藍標籤。所以說，紅藍還用「反台獨」當武器，傷不到民進黨，反而自證是「同路人」。

所謂的「紅共威脅中華民國的安全，綠共破壞台灣的發展與團結」，把「紅共」跟「綠共」垃圾分類在一起，台灣人民聽來怪怪的，「紅共」想必心裡也不是滋味。這種說法，流露了朱立倫的政治焦慮，病急亂投醫。「反綠共，也反紅共」，一位藍營智囊老實說：中國方面也理解台灣政治，像是遇到中國頻繁的軍事騷擾，當然要反對軍演，不然就沒票了。原來，「反紅共」是騙票用的！話說回來，假使所謂的「反共」不「反中」，喊喊協助中國民主化，避免被一黨專政統一的恐懼，在台灣的政治市場還比較有賣點，持此主張至少不會跟「投共通匪」劃上等號。大家回想一下，兩蔣威權統治台灣，標榜自己是「自由中國」，要把中華民國憲法帶回南京，這不就是「反共」不「反中」的原型嗎？李登輝執政推動民主化、本土化，憲法增修條文前言、國家統一綱領，也同樣是「反共」不「反中」。卸任後的轉變是另一回事，但李登輝執政期間此一路線，還越界吸納了本土支持者。可惜，連戰、馬英九、朱立倫，卻把從兩蔣到李登輝的法寶棄若敝屣，本來是要跟民進黨市場區隔，歪路越走越斜就走到中南海了。

朱立倫走在連馬路線上，看起來有點窮途末路了。「紅共」惹毛了北京，「納粹」嚇到了歐洲，簡直是政治焦慮負循環。夏立言代表他出席「哥本哈根民主高峰會」（蔡英文現場演說）等活動，洗刷得了「納粹」的歐洲負評嗎？大罷免，也許是壓垮駱駝的最後一根稻稈。比較有希望接棒者，蔣萬安、盧秀燕、韓國瑜等都被點名。眼見國民黨一副衰相，朱立倫還得拉黃國昌來撐場，有點像兩個泥菩薩牽手過江。姑且不論二○一六，國民黨肩負馬英九執政失敗包袱。二○一八以來，連續兩次總統大選，韓國瑜、侯友宜逆轉敗。國民黨何以淪落至此？黨主席換人就可以改運嗎？當局者迷，旁觀者清。側面觀察，國民黨今日困境，不是沒有「人」的因素，更致命的是「路線」錯誤。兩岸同屬一中，要相信習近平，聯共反獨促統，親中疑美反美，不僅違逆主流民意，乃至與國際地緣動向都漸行漸遠。韓院長，侯市長，在這個「路線」滑鐵盧過。蔣公子，盧媽媽，最好備妥防滑墊。

民主時代不同於意識形態時代，民之所欲就是政黨該走的路。剛開始，民進黨被扣上台獨黨的帽子，一直無法打破主流社會的成見。阿扁執政，奉行「公媽牌」，搞到自己跟民進黨都灰頭土臉。到了小英執政，往主流靠攏、國際放心的「維持獨立現狀」修正，終於站穩跟國民黨平分秋色的政治地基。現在，這條「路線」，賴政府仍「在路上」。同樣的道理，「路線」的校正回歸，也會是不可逃避的必修課，除非國民黨甘心永遠在野。連馬朱路線，造成國民黨失落的二十年。再不改弦易轍，繼續沉淪伊於胡底。外來權貴失落到北京取暖，年輕黨工失落到為幽靈連署揹黑鍋，此情此景，令人覺得止跌回升不知何年何月。而站在「福國利民」的角度來看，國民黨的沉淪記也不宜當成民進黨的福音書，因為缺乏強而有力的挑戰者，執政日久恐難免於腐化魔咒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書