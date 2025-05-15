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新聞線上》大罷免的過半論

2025/05/15 05:30

坊間有兩種議論，若依選舉得票比與連署百分比推估，可罷掉約十五位藍委，親綠陣營只要在立委補選獲得六席以上，就可改變國會生態。 （資料照）坊間有兩種議論，若依選舉得票比與連署百分比推估，可罷掉約十五位藍委，親綠陣營只要在立委補選獲得六席以上，就可改變國會生態。 （資料照）

記者陳杉榮

大罷免二階連署進入尾聲，已有卅位完成二階送件，即將迎來第三階段的大罷免投票，依據連署送件推估，經審核罷免藍委跨越二階約廿五到卅件，坊間有兩種議論，若依選舉得票比與連署百分比推估，可罷掉約十五位藍委，親綠陣營只要在立委補選獲得六席以上，就可改變國會生態。

台灣過去有過不同類型的罷免投票，並以二○二○年罷免高雄市長韓國瑜最受矚目，卻從未有大規模罷免立委的前例，這次大罷免可謂空前絕後。事前推估罷免能過幾席並不容易，有兩種推估方式值得參考。一種是選舉得票比，一種是連署百分比。

第一種是被罷免立委得票未過半，且與落選對手的得票率差距在三個百分點以內，推估罷免可過關，例如台北市李彥秀、新北市葉元之、桃園市涂權吉、魯明哲、台中市廖偉翔、新竹縣林思銘、新竹市鄭正鈐、南投縣游顥、雲林縣丁學忠、台東黃建賓等人，他們在選區並不穩固，用力一推就有機會罷掉。

第二種是連署百分比，連署過一五○％，就可罷掉藍委，例如台北市徐巧芯一七五％，王鴻薇一六五％，羅智強一五六％，台中市羅廷瑋一六九％，黃健豪一五○％，花蓮縣傅崐萁一六九％，新竹市鄭正鈐一五○％。也有一說只要連署超過一三○％，就有機會罷免成功，例如台北市李彥秀一四二％，賴士葆一三七％，新北市洪孟凱一四二％，葉元之一三八％，廖先翔一三八％，桃園市牛煦庭一四三％，涂權吉一三三％，萬美玲一三六％，台中市廖偉翔一四○％，雲林縣丁學忠一三八％，台東黃建賓一四四％等人。

論者認為連署需要提供選舉人基本身分資料，許多選民對於提供身分資料有所保留，但願意出席投票。依照兩種分類推估，約有十至廿位藍委將被罷掉，不過仍存有變數。外有美國總統川普的政經決策，以及中國對台的文攻武嚇，內有民進黨政府施政的評價，以及國民黨的反制。國民黨立委陳玉珍和翁曉玲是不是又有「驚天之論」，傅崐萁和黃國昌是不是繼續翻攪國會，毀憲亂政，都牽動罷免結果。

目前臆測第四階段補選的席次變化，言之過早，「過半論」則受到討論，就是卅席藍委罷免過半十五席，民進黨補選過半得七至八席。其實只要六席，就能扭轉國會毀憲亂政的方向，綠營若能拿下八席，立法院將是一番新的局面。

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