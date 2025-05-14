自由廣場》彈性自由與合理收入不該是選擇題

◎ 李佳穎

Uber Eats自二○一六年在台灣展開營運以來，我們見證外送產業的蓬勃發展，也看到非典型勞動型態的興起與轉變。根據行政院主計總處，台灣非典型工作者中，傾向轉任全職、正職工作的比例在過去四年呈現緩慢趨勢，從二○二一年的廿二．六九％逐年收斂至二○二四年的十二．九六％。

我們委託調研公司Mandala發現，逾九成外送合作夥伴表示傾向自由彈性－－不僅反映了越來越多台灣人偏好自由掌握工作時間與自主工作環境，也顯示「高度彈性的工作模式」正成為台灣勞動市場不可忽視的重要方向，是社會與企業都應正視並擁抱的未來。

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各式各樣非典型工作種類，提供不同的選擇與優勢給工作者。其中，Uber Eats提供的高度彈性承攬工作能讓外送合作夥伴自由選擇上線的時間和地點。我們相當珍惜、也積極保持透過平台外送工作的彈性，例如Uber Eats外送合作夥伴能隨時決定上線接單，上線後也可以自主選擇接受訂單，若因休息或處理個人事務等原因選擇不接單，僅須等待下一筆訂單。

在台北的外送合作夥伴黃先生正是善用彈性自由的案例，正職保險業務的他，也是兩個孩子的爸爸，需要負擔家計，因此於二○二一年選擇利用Uber Eats高度彈性的工作機會，把握周末與午、晚餐的繁忙時段增加收入。愛騎車的他提到，Uber Eats外送工作最大優勢，就是可以依照自己的時間安排上線與接單，「相較於其他工作收入穩定、時間自由，非常符合我現在的狀態。」

而外送合作夥伴汪小姐的故事則反映彈性自由兼具合理收入的重要性，為了照顧中風丈夫與需要早療的兒子，她身兼多職，其中之一便是透過Uber Eats外送。她表示，平台外送工作的彈性安排讓她能照顧家人，空檔時接單補貼家用。對她而言，透過Uber Eats外送不只是工作，更是維持家庭與經濟平衡的支持力量。

為了讓社會各界更清楚理解外送工作的實際情況，Uber Eats今年委託第三方機構Mandala進行調查，以數據深入了解外送合作夥伴對平台收入與自由彈性的觀點，並主動公開結果，展現推動資訊的透明化。報告以「送單期間」為基準計算每小時收入，從外送合作夥伴按下接受訂單起，到餐點送達消費者為止的整段過程皆納入統計。根據這項調查，外送合作夥伴扣除預估成本後的淨收入平均每小時為新台幣二七○元。

台灣非典型工作持續蓬勃發展，Uber Eats將持續維護合理收入與靈活彈性的工作模式，陪伴外送合作夥伴穩定前行。

（作者是Uber Eats台灣總經理）

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