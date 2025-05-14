自由廣場》婦科醫性侵風暴 如何對制度補破網？

◎ 李姵瑩

台大醫院一名黃姓婦產科住院醫師，藉「性反應測試」名義在急診室對年輕女患者進行指侵，一審法官判黃姓醫師三年徒刑。事件曝光時，台大醫院雖對黃男記過處分，但他仍能順利轉任桃園某婦產科執業，直到案情惡化才辭職。這曝露令人不安的漏洞：醫師即使有重大違法紀錄，只要在懲戒程序完成前未被吊銷執照，就可跨縣市執業看診。在其他高度專業的職業領域，如律師，類似行為往往立即撤銷執照並公開懲戒名單；對於接觸大量脆弱病患的醫療人員卻容許如此的「空窗模糊地帶」，是否代表制度性失守？

依權責分散規定，啟動懲戒是由執業所在地的衛生局決定，此案由桃園市衛生局接手，尚在評估是否移送懲戒委員會。同時，衛福部醫事司與保護司正在研議是否修法，透過公開性犯罪醫師的姓名及執業狀況，以保障病患知情權與選擇權。這是一場制度與現實之間的拉鋸戰：醫師享有專業自主，當其行為涉及刑責與嚴重失德，是否該設置更高的警戒與即時公開機制？

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過往醫療醜聞如牙醫偷拍、醫師性騷病患，在第一時間都遭社會強烈譴責，但後續行政處分卻多半雷聲大雨點小。依現行《醫師法》與《醫療法》，醫療行為的懲戒須經多重審議程序，而懲戒名單的公開也缺乏強制性規範，如此制度設計固然避免未審先判，但對已經一審判決且涉及病患權益與公共安全的事件而言，難道不應更加快公開透明的腳步？

本案提醒我們，制度若不能即時防堵個體違規，就會將整體醫療環境推向信任崩解的深淵。衛福部與立法院應加速法制改革，檢討懲戒程序，明確規定刑事定罪後醫事人員的停業或註銷機制，同時設置「醫療性侵公開名單」，讓患者就診時擁有充分資訊保障。

制度破洞若不補，下個受害者也許就是妳我，妳願意再把身體交給一個未被揭露真相的醫師嗎？這不只是小芳的問題，更是我們的共同風險。

（作者從事科技業，新北市）

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