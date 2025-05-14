晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》婦科醫性侵風暴 如何對制度補破網？

2025/05/14 05:30

◎ 李姵瑩

台大醫院一名黃姓婦產科住院醫師，藉「性反應測試」名義在急診室對年輕女患者進行指侵，一審法官判黃姓醫師三年徒刑。事件曝光時，台大醫院雖對黃男記過處分，但他仍能順利轉任桃園某婦產科執業，直到案情惡化才辭職。這曝露令人不安的漏洞：醫師即使有重大違法紀錄，只要在懲戒程序完成前未被吊銷執照，就可跨縣市執業看診。在其他高度專業的職業領域，如律師，類似行為往往立即撤銷執照並公開懲戒名單；對於接觸大量脆弱病患的醫療人員卻容許如此的「空窗模糊地帶」，是否代表制度性失守？

依權責分散規定，啟動懲戒是由執業所在地的衛生局決定，此案由桃園市衛生局接手，尚在評估是否移送懲戒委員會。同時，衛福部醫事司與保護司正在研議是否修法，透過公開性犯罪醫師的姓名及執業狀況，以保障病患知情權與選擇權。這是一場制度與現實之間的拉鋸戰：醫師享有專業自主，當其行為涉及刑責與嚴重失德，是否該設置更高的警戒與即時公開機制？

過往醫療醜聞如牙醫偷拍、醫師性騷病患，在第一時間都遭社會強烈譴責，但後續行政處分卻多半雷聲大雨點小。依現行《醫師法》與《醫療法》，醫療行為的懲戒須經多重審議程序，而懲戒名單的公開也缺乏強制性規範，如此制度設計固然避免未審先判，但對已經一審判決且涉及病患權益與公共安全的事件而言，難道不應更加快公開透明的腳步？

本案提醒我們，制度若不能即時防堵個體違規，就會將整體醫療環境推向信任崩解的深淵。衛福部與立法院應加速法制改革，檢討懲戒程序，明確規定刑事定罪後醫事人員的停業或註銷機制，同時設置「醫療性侵公開名單」，讓患者就診時擁有充分資訊保障。

制度破洞若不補，下個受害者也許就是妳我，妳願意再把身體交給一個未被揭露真相的醫師嗎？這不只是小芳的問題，更是我們的共同風險。

（作者從事科技業，新北市）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書