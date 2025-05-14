自由廣場》誰說賣鏟子的人知道金礦在那裡？

◎ 黃崇源

在nVIDIA執行長黃仁勳備受矚目的台灣行後，以及該公司在全球市值飆升之際，台灣掀起一股崇拜熱潮。產官學界紛紛致敬，媒體緊隨其後，然而，在這股集體熱情下，令人不安的問題逐漸浮出水面，我們是否將賣鏟子的人誤認為是金礦先知？

台灣經濟長期依賴自己在全球科技供應鏈所建立的高效率製造與技術代工優勢，像台積電公司被稱為護國神山、矽盾，憑藉無與倫比的晶圓代工能力和製程領導地位，為全球經濟市場提供成長動力。而隨著人工智慧成為下一波競爭的前沿，台灣社會似乎急於通過識別新的科技標誌來複製台積電的成功，nVIDIA完美地符合這個角色：它依賴台積電，推動全球對人工智慧基礎設施的需求，並由一位台語中文無礙、具遠見卓識、魅力四射的領導者掌舵。

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但nVIDIA並未定義智能的未來，它只是加速智能的計算，通用人工智慧的真正架構師是OpenAI、DeepMind和Anthropic等公司，這些機構設計學習架構、整理訓練數據、調校推理機制並劃定倫理邊界。GPU雖不可或缺，但僅是加速實現目標的手段，而非概念突破的關鍵源泉。

台灣必須面對的是，在支持供應鏈的熱潮中，我們是否放棄了追求通用人工智慧關鍵技術的所有權？我們是否在生產硬體上投入了太多關注，以致在塑造通用人工智慧本身的故事、倫理和架構等方面，放棄了雄心壯志？

黃仁勳是創業時機和供應鏈掌控的傑出案例，但將他的路線圖追捧為台灣未來的藍圖，其風險在於，將生產能力與知識代理混為一談。下一代全球影響力不會僅僅來自滿足科技強國的計算需求，而是來自我們對人工智慧應是什麼，以及如何服務社會的永續願景。

除非台灣敢於投資基礎研究、學習模型設計和本土智慧運算架構，否則到頭來我們會發現，自己只是盲目地崇拜販售鏟子和牛仔褲的廠商，而非形塑這些廠商所幫助建構的未來！

（作者是長庚大學教授）

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