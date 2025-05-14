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自由廣場》（林保華專欄）美中關稅休戰 都有各自需要

2025/05/14 05:30

美中兩國財經高層在日內瓦會談後發表聯合聲明，兩國關稅戰休戰九十天，期間各自降低進口關稅，美國降到百分之三十，中國降到百分之十。宣布時正是香港股市尾盤，港股噴出一度跳升六百點，美國也全面上漲，其中費半更是升了百分之七。但是來撐港股的中國資金趁高撤走，是四年多以來最巨量的一天，導致港股次日又大跌四百多點，全部吐回升幅；中股則在平盤上下麻木不仁，台股高開中間收盤。看來美股、台股有自身的利多因素，港股則被北大人欺詐。

美中之間的協議，許多人被表面的百分之三十與百分之十所迷惑，似乎降了許多，實際上是回到關稅戰原點。彼此藉休戰之機，解決自己內部的急迫問題。

美國要面對幾十個國家的單對單會談，所須時間比原先估計的長，因為連許多盟友都不聽話。而且看來美國面對大戰並沒有準備好去找取代中國的供應鏈，而第一季度的囤貨看來很難維持下去，面臨通膨與貨架空空的壓力，因此再給進口商九十天囤貨時間，或可勉強維持到年底。

真正可以喘口氣的是中國。四月底召開的中共政治局會議提出「統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭」作為應對美中貿易戰，國家發改委等中央四部委在記者會進一步披露中國「穩就業穩經濟推動高質量發展」。把就業放在經濟的前面，可知就業問題的嚴重正在影響中共的統治。根據一些報導，從中國開往美國西岸的貨櫃輪幾乎停開，一些工廠無事可做，外界估計貿易戰會增加一千萬人失業。

提振內需幾乎所有數據都往下掉，內循環無望，所以習近平往外跑，但只是表面風光。到越南、馬來西亞、柬埔寨，甚至到俄羅斯，都得親自發表署名文章做大外宣，顯示這些國家並不完全接受習近平的主張；近日還要在北京召開拉丁美洲論壇，開拓新市場與佔據美國後院。

中國找到的新市場主要在推銷中國的鋼鐵或電動車，所以比亞迪業績亮麗，但浙江等沿海地區的中小企業無法擺脫困境。這次休戰，無疑會刺激這些企業向美國提供感恩節、聖誕節所需商品。因這次受害的許多是中小企業，導致川普悲天憫人的表示：「我們不想傷害中國」，還說「他們此前正在關閉工廠、歷經很多動盪。」

然而中國人民是被綁架的，貿易戰直接受害的永遠是人民，卻損害不到權貴一根毫毛，最多只是增加抗爭行為。美國該怎麼辦？芬太尼戰爭受害的也是美國人，中共領導人則是暗中竊喜，從一九四○年代初就是如此。而美國的貿易逆差主要來自中國，這個問題總要解決。連發表這個聯合聲明都要算計香港投資者，看來中共領導人賊性難改。

川普對自己的盟友台灣的半導體會如何課稅，則是台灣最關心的問題。輝達已經加價，似為台灣開路。

（作者林保華是資深時事評論員）

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