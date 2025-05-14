自由廣場》4＋1立法粗糙 3連休更重要

◎ 陳永昌

立法院三讀通過增加四＋一的五天假，藍白陣營聲稱係以「假期本身意義」與「社會關聯性」為假期標準，卻未跳脫「為放假而放假」傳統框架，未善加利用休假帶動消費並刺激內需的積極面，未讓休假成為帶動餐飲零售休閒旅遊百工百業的火車頭，可惜。

今年的三連休假期只有區區六個，中秋與雙十節都集中於十月，如今一口氣再增九月廿八日與十月廿五日，在短短卅天擠進四個三連休，嚴重失衡，藍委王鴻薇事後質詢可否分散至十一月，足證立法草率、思慮欠週。藍白陣營復辟舊節日，把五天假當成政黨鬥爭工具，只想收割政治紅利！

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放假，既患寡更患不均，平均分散三連休，遠比五天假更重要。應該以一換一，並讓特定假日固定在星期一，如此可兼顧經濟運作與放假消費的天秤兩端，讓整體經濟產值在一消一長之間，減緩負面衝擊。不長不短的三連休很適合台灣的國民旅遊，有助於平衡國人熱衷出國的觀光逆差。美國與日本相關配套法案行之有年，成效卓著，台灣可輕易照抄。

調移假日形成三天連續休假，始於美國國會一九六八年的《統一星期一放假法》，被暱稱為「快樂星期一」制度。出發點是透過長周末的三連休，刺激振興美國旅遊業，像是每年一月的第三個星期一，是美國民權運動領袖馬丁路德金恩紀念日，十月的第二個星期一是發現美洲新大陸的哥倫布紀念日。

國民黨主張勞動節全面休假，美國勞動節則落在每年九月的第一個星期一，去年九月初的勞動節三連休，各地機場安檢人數破紀錄，成為史上最忙碌的勞動節，大小商家卯足全力，搶攻暑假結束前最後一波商機，各行各業雨露均霑，是很好的範例。

日本版的「快樂星期一」是一九九八年立法通過的《祝日法》，日本今年總共會有九個三天以上連續假期，其中下半年多達五個三連休。

每年七月的第三個星期一是日本的「海之日」，名義上紀念明治天皇一百五十年前巡幸東北後搭船返港，彰顯日本四面環海的海洋立國精神，首創全世界唯一訂定海洋假日先例，背後最大用意是，讓沒有國定假日的七月得以有一個三連休。同樣的，八月上旬為配合中元假期而增加「山之日」，讓暑期的兩個月都有三連休，為熱衷國內旅遊活動的日本人提供制度上的誘因。

台灣的基本工資已經連續九年調漲，會不會因為新增五天假而在今年暫時畫上休止符，給中小企業雇主留點喘息空間，則是另一個觀察重點。

（作者是台北市商業會前副秘書長）

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