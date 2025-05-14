晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》4＋1立法粗糙 3連休更重要

2025/05/14 05:30

◎ 陳永昌

立法院三讀通過增加四＋一的五天假，藍白陣營聲稱係以「假期本身意義」與「社會關聯性」為假期標準，卻未跳脫「為放假而放假」傳統框架，未善加利用休假帶動消費並刺激內需的積極面，未讓休假成為帶動餐飲零售休閒旅遊百工百業的火車頭，可惜。

今年的三連休假期只有區區六個，中秋與雙十節都集中於十月，如今一口氣再增九月廿八日與十月廿五日，在短短卅天擠進四個三連休，嚴重失衡，藍委王鴻薇事後質詢可否分散至十一月，足證立法草率、思慮欠週。藍白陣營復辟舊節日，把五天假當成政黨鬥爭工具，只想收割政治紅利！

放假，既患寡更患不均，平均分散三連休，遠比五天假更重要。應該以一換一，並讓特定假日固定在星期一，如此可兼顧經濟運作與放假消費的天秤兩端，讓整體經濟產值在一消一長之間，減緩負面衝擊。不長不短的三連休很適合台灣的國民旅遊，有助於平衡國人熱衷出國的觀光逆差。美國與日本相關配套法案行之有年，成效卓著，台灣可輕易照抄。

調移假日形成三天連續休假，始於美國國會一九六八年的《統一星期一放假法》，被暱稱為「快樂星期一」制度。出發點是透過長周末的三連休，刺激振興美國旅遊業，像是每年一月的第三個星期一，是美國民權運動領袖馬丁路德金恩紀念日，十月的第二個星期一是發現美洲新大陸的哥倫布紀念日。

國民黨主張勞動節全面休假，美國勞動節則落在每年九月的第一個星期一，去年九月初的勞動節三連休，各地機場安檢人數破紀錄，成為史上最忙碌的勞動節，大小商家卯足全力，搶攻暑假結束前最後一波商機，各行各業雨露均霑，是很好的範例。

日本版的「快樂星期一」是一九九八年立法通過的《祝日法》，日本今年總共會有九個三天以上連續假期，其中下半年多達五個三連休。

每年七月的第三個星期一是日本的「海之日」，名義上紀念明治天皇一百五十年前巡幸東北後搭船返港，彰顯日本四面環海的海洋立國精神，首創全世界唯一訂定海洋假日先例，背後最大用意是，讓沒有國定假日的七月得以有一個三連休。同樣的，八月上旬為配合中元假期而增加「山之日」，讓暑期的兩個月都有三連休，為熱衷國內旅遊活動的日本人提供制度上的誘因。

台灣的基本工資已經連續九年調漲，會不會因為新增五天假而在今年暫時畫上休止符，給中小企業雇主留點喘息空間，則是另一個觀察重點。

（作者是台北市商業會前副秘書長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書