社論》「本人」不屬於「名片」

台灣目前「稱為」中華民國，絕非台灣「屬於」中華民國。而中華民國，離開台灣，什麼都不是。（資料照）

習近平再訪俄羅斯，「聯俄制美」反擊川普「聯俄制中」。他在俄羅斯發表署名文章提到：開羅宣言、波茨坦公告等文件都確認了中國對台灣的主權、聯大二七五八號決議的權威性不容挑戰。普習會談聯合聲明：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分、反對任何形式的台灣獨立。我陸委會、外交部則回應：開羅宣言、波茨坦公告等已確認，台灣在二戰後交給中華民國，台灣屬於中華民國，中華民國擁有台灣主權。賴政府現身說法，恐落入國共兩黨圈套，頗有商榷餘地。

美國國務院網站，才刪除了「不支持台灣獨立」說辭，陸委會、外交部卻把台灣交給中華民國，形同倒退！反駁「中（華人民共和）國對台灣的主權」，這是正確的、必要的。不過，學舌國共兩黨搬弄開羅宣言、波茨坦公告，駁之以台灣屬於中華民國、中華民國擁有台灣主權，其實是從一個PRC陷阱跳入另一個ROC陷阱。假如這種說法成立的話，台灣當時不就是交給代表中國的合法政府嗎？一九七一的聯大二七五八號決議之前，「中華民國」這個政府在聯合國仍被公認擁有「中國代表權」。故而，「台灣在二戰後交給中華民國」，不啻也承認「一一四年前推翻帝制」的「中華民國」代表「中國」接收台灣主權。如此這般，賴政府的反駁，跟國民黨的主張殊途同歸，也鞏固了北京（「中國合法政府」）對台灣主權之敘事！

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所謂的「台灣交給中華民國」，不知道真憑實據何在？二戰期間的開羅宣言、波茨坦公告，戰後並未落實在參戰雙方簽訂的「舊金山和約」。開羅宣言中的「日本所竊取於中國之領土，例如東北四省、台灣、澎湖群島等，歸還中華民國」、波茨坦公告之「開羅宣言之條件必將實施」、日本天皇之宣布接受波茨坦公告無條件投降。凡此種種，到了「舊金山和約」，白紙黑字是「日本放棄台澎」，亦即，台灣沒有交給ROC，也沒有交給PRC。至於當年，中華民國（東三省除外）、台灣與越南北緯十六度以北地區內之日軍向蔣委員長投降，那是軍事受降，不是主權移交。否則，東三省便成了交給蘇聯、越南北緯十六度以北地區也交給中華民國了，豈不荒謬！長期以來，「台灣光復、回歸中國」，一直是國共兩黨的移花接木，假使賴政府也將錯就錯，習近平恐怕會嘴巴罵、心裡爽吧。

有人或許反問：ROC與PRC互不隸屬，台灣屬於ROC，不屬於PRC，何錯之有？簡單解釋：一，根據「舊金山和約」，台灣排除交給ROC或PRC，台灣（台澎）的主權便「屬於台灣人民」。二，冷戰遏阻共黨勢力擴張，民主陣營默許蔣氏政權（失去中國的ROC），借用台澎加上僅存的中國領土金門、馬祖，形成圍堵共黨勢力的反共抗俄基地。台澎金馬，只有金馬是中華民國的。三，一九七一，聯合國「排我納匪」，「中國代表權」由ROC交給PRC。一九七二，美中上海公報：美國認知到，在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分，美國政府對這一立場不提出異議。以及，一九七九美中建交公報：美國政府認知到中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分。意思是，中國如此說法，美國聽到了。聽到了、不提異議，同意、支持，兩種概念不同。所以，二○二三年底，舊金山會談，習近平要求拜登「支持中國和平統一」，拜登並未首肯，美方回應在此議題不採取立場。

時至今日，如何看待中華民國與台灣的從屬呢？關鍵在於，一九八八，蔣氏政權終結，台灣開始民主化、本土化，「南京法統」被「台灣普選」所取代。一九九二國會全面改選、一九九六總統直接民選，台灣的民主化，中華民國的台灣化，彰顯了台灣與中華民國的新關係。此一改變，乃「中華民國」從「中國政府」演進為民主台灣這個國家的「國名」。於是，一九九九，民進黨通過台灣前途決議文：台灣是一主權獨立國家，其主權領域僅及於台澎金馬，依目前憲法稱為中華民國。易言之，民主台灣令「曾經代表中國的中華民國政府」因注入「台灣代表權」而由「中國政府」質變為「台灣國名」。台灣目前「稱為」中華民國，絕非台灣「屬於」中華民國。而中華民國，離開台灣，什麼都不是。這就好比，中華民國是民主台灣當下的「名片」。「本人」不屬於「名片」，「名片」只是「本人」用來聯繫資訊的卡片。

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