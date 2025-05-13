自由廣場》突襲式放假 民主的反面教材

◎ 沈言

很熟悉的場景：小孩裝扮妥當，站在門邊，轉開門鈕，回頭喊一句「爸，我跟某某某去唱歌，半夜回來喔！」話聲未落地，人已衝出去。不是請示，而是開溜；不是溝通，是賭你來不及攔人。

國會的藍白聯軍，也學會這一套。並非不懂程序，而是要打擊程序。最近的放假提案，無論是古寧頭大捷紀念日、新住民節或原住民族日補假，他們志不在釐清價值、凝聚共識，志在發動一場突襲。

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不提前通知、未經協商、不設討論，直接表決輾壓，藉著席次優勢，將政策「強塞」給社會大眾。這不是立法，而是卸責；不是溝通，而是放牛。

問題不在於假日本身，而在於有無討論、如何決定、有無經過社會辯證。當放假淪為政治工具，它就不再是紀念，而是篡改書寫。國家的節日，不該是意識形態的戰場。

如此立法伎倆，正蔓延至國會日常。從假改革的「國會改革法案」到如今的「放假日突襲立法」，藍白正把國會變成一座急著出口的政治加工廠。今天搶表決、明天搶話語，民意淪為點綴，程序成了裝置藝術。多數就是任性，想怎樣就怎樣。

我們的制度，早有對放假設計的原則與審議程序，包括勞動影響、行政配套、公共教育等考量。若真關心族群平權與歷史記憶，就應廣邀各界討論，進行全盤考量暨影響評估，而非仗著人多而硬闖。

（作者是業餘樂手）

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