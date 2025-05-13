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自由廣場》（北社評論）從紀念戰爭到預防衝突：台灣在民主同盟中的戰略角色

2025/05/13 05:30

◎ 羅浚晅

今年是終戰八十年，台灣官方五月八日首度舉辦「二戰歐洲戰場勝利紀念活動」，這不僅是一場歷史的回顧，更是一個國際對話的重要起點。賴清德總統演說強調，當年二戰能夠止血止戰，是因為世界上許多國家願意攜手站出來，反對侵略、守護家園、爭取真正的和平。台灣今天選擇參與這樣的紀念，是要告訴國際社會：我們不只是歷史的見證者，也是現代和平的實踐者。當世界再次面臨極權與自由的選擇時，台灣不該也不會缺席。

我們正處在地緣政治快速變動的年代，中共所祭出的極權擴張，遠較昔日的納粹與軍國主義更隱蔽而全面。無論在東海對日本的空域挑釁，南海對菲律賓的灰帶衝突，或是深入澳洲、紐西蘭之實彈演訓與滲透，北京手法已非戰端明顯之坦克橫行，而是輿論操控、經貿利誘與民主制度之內爆式破壞。尤有甚者，俄羅斯、伊朗、北韓與中國結盟，讓全球局勢更趨複雜。此刻台灣不是守在防線上的孤島，而是促進對話、強化民主價值的關鍵節點。

台灣擁有自由選舉、多元媒體、公民社會等活力，這些經驗可貴，值得和民主國家共享。當各國面對假訊息與選舉干預時，台灣可以主動提供協助，與美歐及印太友邦展開更具體合作。包括建立聯合資訊戰防護平台、共同策劃民主識讀論壇、定期舉辦記憶外交對話等，從歷史中學習，從交流中強化彼此信任。此外，我們也應該推動更多實質性的文化與青年交流，讓年輕世代理解民主同盟的連結不只是經濟利益，更是價值共同體的延伸。

面對當前的境外敵對勢力，國內特定政黨與人物不但未能清明辨敵，反而為虎作倀，為其開門引路，對內妄稱「戰獨裁」，對真正的極權卻噤聲。更令人痛心者，當國際社會對台灣聲援與共鳴之際，這些在地協力者卻逆向而行，拒與國際民主社群同步，謬斥友邦干預內政，藉以遮掩自身親中媚共之行徑。

當年盟軍不畏強敵，挺身反抗壓迫，終獲長久和平與正義。如今台灣面臨的內外侵擾更加險峻，唯有深化與國際民主盟邦之實質互動，發揮台灣戰略橋樑角色，才能讓海洋之島抵抗極權侵擾，成為不滅的民主燈塔。

（作者是台灣北社副社長、醫師）

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