自由廣場》金門縣金城國中最壞示範 粗鄙考題彰顯教師集體失能！

◎ 秦靖

金門縣金城國中九年級健康與體育段考，試卷出現多個不雅字詞及性暗示用語，例如：「女人救世劍（女人就是賤）」、「下面羊死了（下面癢死了）」、「精液豆漿」、「捅他屁眼」、「綠茶婊」，更有題目涉用疾病辱罵特定網紅「四叉貓」，例如：「低端網紅愛滋貓」。

筆者身為教師，目睹如此低俗且不堪登大雅之堂的考卷竟能闖過層層審題機制，感到無法置信。

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首先，金門縣金城國中絕對欠缺有效的審題機制把關，否則學校大可公布審題簽名的相關老師來背書這份考卷。再者，倘若真有教師審閱且批准這份試卷，則意味著該校健康教育老師群的性平意識顯然集體墮落。

其次，教師不只是知識的傳遞者，更是價值的塑造者。「女人就是賤」、「綠茶婊」這類用語是絕對的性別歧視，健康教育教師本應是性別平等的推動者，在青少年發展階段，理應教導學生建立正確的身體知識與健康態度，但考卷赤裸呈現這類語言卻在強化性別偏見，扭曲學生對性別關係的認知，對心智尚未成熟的國中生，造成身心上深遠的負面影響。涉事教師的素養完全失格，不適任教職。

教師利用評量手中的權力，強制學生接受這些歧視內容，這是教育者的結構性權力濫用。學生為謀考試及格，被迫閱讀並回應這些試題，這般強制接觸實已構成制度性的性騷擾。這份考題淪為「馴化學生接受其偏差價值觀」的工具，違背了教育的根本目標。

教師作為學生學習環境中「更成熟的他人」，其語言模式、詞彙選擇及傳達的隱含意義，都對學生的認知建構與價值判斷產生直接且深遠的影響。如今，教育體系容許粗鄙低俗的內容出現在校園評量中，這不是單一教師的失職，更是整個教育系統在自我監督與專業倫理的集體缺席。

金城國中的後續處理方式，將是觀察該校自省能力的重要指標，也是補強信任的關鍵一步。

（作者是教育工作者）

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