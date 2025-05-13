自由廣場》文化人搶救預算／當說服罔效 就須祭出恐懼

◎ 李智揚

最近，文化部預算全數解凍，這消息看似平靜，實則洶湧。因為它不是一份行政預算的例行進度，而是一場未明說的戰敗——藍白立委輸了，輸給一群「比你更會罵人」的文化人。

戰爭的開端，是立院「教育及文化委員會」凍結文化部四十九項計畫、總額逾卅四億元，理由包括：外宣無用、浪費資源、媒體偏頗。其中Taiwan Plus與公視系統更是箭靶，被批是「政令宣導工具」。

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但這些質疑的背後，真正目標其實很簡單——讓文化圈安靜。因為他們知道，文化人是社會中最早發出噪音的人。文化人用歌詞解構荒謬、用劇情擊穿謊言、用漫畫爆裂虛假。罵人，罵得有力又漂亮，且能傳播千里。

他們愣住，不完全是怕被罵，而是怕被罵得更有效。怕罵聲比新聞還快，怕嘲諷比政策還響，怕人們開始不聽政黨，只看創作者。

面對大罷免風潮，面對聲量巨大的文化人，他們慌了。他們原本喫定權力是唯一的喇叭，卻沒料到人們決定自己來唱歌；他們以為刪掉預算，能讓整個文化界噤聲，卻忘了——真正可怕的，並非誰在說話，而是民間決定不再理會他們開口。

近日，行政院將一三八一億元預算解凍案送進立法院，並同步聲請釋憲，挑戰立院凍結權限。這不只是財政爭議，更是制度與話語之爭。

所以文化部預算全數獲得解凍，發酵的並非說服，而是恐懼。恐懼若繼續凍下去，不只文化部反彈，更是語言本身反彈。恐懼再玩下去，自己會被寫進劇本、成為反派。

這場仗尚未結束，因為話語權從來不是由議場決定，而是在人民之間慢慢成長而成。

而文化人的筆，還在磨。

（作者從事畜牧）

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