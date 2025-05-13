自由廣場》大罷免可望成為全球民主典範

◎ 張昭仁

受到大罷免的壓力，立法院終於開始解凍預算案，但解凍過程繁瑣，等到解凍完成，政府已經空轉半年。唯有大罷免的終局之戰成功，才能真正解決國家空轉的困境，透過罷免的補正，才能打破並拯救代議制度的政治僵局，阻止國家被惡意空轉。

議會政治從二戰後迄今七十餘年，出現多重缺陷，黑道、財團、家族介入選舉、把持議會，議會陷入政爭、政府空轉，徒有民主形式卻違反民意。台灣立法院在去年一整年就是如此，還有韓國、不久之前政局混亂的英國、法國都有類似問題。這是代議制度的缺失，選民投完票後，對議員就毫無約束力，議員胡搞四年，國家空轉、人民受害。

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罷免就是人民透過直接民主手段進行補救，將不適任立委「退貨」，讓立院恢復正常運作。罷免的難度高，須有意志強大的公民團體與民主素養深厚的人民，否則無法成功。

台灣的大罷免運動到目前是成功了一半，還有另一半的艱辛路要走，倘若到了八月，大罷免投票大成功，讓立法院恢復正常運作，讓國家免於空轉，勢必為民主國家帶來全球性典範，一個直接民主拯救代議政治缺失的世界級典範，而最大的貢獻者就是風雨無阻，任勞任怨的公民團體，甚至可以預期，時代雜誌的封面照片可能會是台灣的公民團體。

英國工黨國會議員Rimmer瑞茉莉二○二三年訪問台灣，她原本以為是到一個第三世界的國家，但所見令她極感震驚，二○二四年她在英國國會說「與台灣相比，我們更像第三世界國家，台灣的民主實踐，有許多地方值得我們學習，台灣真是很棒的地方，一個繁榮的民主國家。」

瑞茉莉若再訪台，目睹台灣公民的大罷免運動，必定瞠目結舌讚嘆不已，因為台灣人民透過行使罷免權，為民主國家的代議弊端找到了解方，這些成就得歸功於參與罷免的公民團體。

（作者是會計師）

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