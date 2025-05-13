自由廣場》大罷免運動的國際戰略意義 台灣公民的反共決心讓台灣更安全

◎ 林逸民

這場大罷免運動過程艱辛，志工屢吃閉門羹，常遭立場不同者羞辱甚至施暴，連立場相同者也不免心存懷疑，國民黨更是百般揶揄蔑視。但，不過短短數月，台灣人民展現出公民力量，從不被看好，到風起雲湧。

如今，全台已完成廿八個國民黨立委的第二階段連署送件，之後預期還將成功送件二個，總計將卅藍委送進罷免投票的決戰階段，至今連署失敗僅徐欣瑩，因最後兩千份連署書在時限結束前壓線送進選委會，未附清單，遭新竹縣選委會判定不列入，輸在技術性問題，可謂非戰之罪。由於新竹縣選委會技術性掩護，徐欣瑩才逃過一劫。

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已通二階的藍委，有指標性的徐巧芯、羅智強，連過去認為不可能達標，連署書格式一度出現問題的傅崐萁，也超標甚多，中部幾個原本老神在在的藍委如江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恆、馬文君，也一一成功送件，人民意志超越了傳統藍綠，突破地方勢力的地盤。

值美國全球戰略目標日益清晰之際，川普大打關稅戰，逐漸浮現出「項莊舞劍，志在沛公」，第一個簽署貿易協定的英國，雙方的交涉包含了「防堵中國」的條款，川普旨在擊潰中國，總體戰略已昭然若揭，台灣居反制中國的重要地緣關鍵，民心能否堅定對抗中共，至關重要。

大罷免的成功，向川普政府及國際社會傳達一個明確信號：台灣人民堅決抵抗中共，如此決心，足令美國日本認知「台灣有事」就是自己的事。由此肯定，參與大罷免的每位公民，在促進台灣更安全、國際地位更提升的道路上，都付出珍貴的一份力量。

罷免投票之後，須進行補選，補選結果影響立委席次，將左右國會版圖，接下來的路漫長，現階段，我們先給自己一個鼓勵，尤其是在各界都不看好之初，就胼手胝足、出錢出力，爭取一張又一張連署書的志工們，要向他們致上最高敬意，也請簽下連署書的每一位朋友也為自己驕傲。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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