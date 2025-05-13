晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》放假的政經社會學

2025/05/13 05:30

立法院院會日前三讀通過「紀念日及節日實施條例」，增加教師節、台灣光復紀念日、行憲紀念日、小年夜，勞動節也改為全國放假。（資料照）立法院院會日前三讀通過「紀念日及節日實施條例」，增加教師節、台灣光復紀念日、行憲紀念日、小年夜，勞動節也改為全國放假。（資料照）

立法院通過修改《紀念日及節日實施條例》，新增五天國定假日，引發社會兩極反應。支持者認為，此舉有助降低我國偏長的勞動工時，保障勞工權益，讓人們有更多時間休息與陪伴家人，並促進國內旅遊及消費。另一方面，反對者指企業運營成本勢必增加，衝擊經濟，有些勞工擔心影響原有的彈性休假制度；且一如先前本屆國會通過的諸多法案，修法充滿政治算計，無視國家社會整體利益。

放假的天數多寡，牽涉層面廣泛，未必是「多多益善」，尤其以國定假日方式增加放假，形同透過政治力強迫經濟社會運作，雖可能帶來短期小確幸，長期卻衝擊台灣整體競爭力，更宜審慎。基本上，包括工時、休假等勞動法令，需有彈性且避免無視行業性質而強制一體施行，否則即使出自善意，結果也可能未必有利勞工，反而「愛之適足以害之」。德國等先進國家因而對調整或取消部分國定假日，辯論不斷。

從這一角度看，新增五天國定假日的修法，不但影響廣泛，尤其缺乏應有的公共辯論及說服，無怪乎引發極大爭議。

首先，這次修法的政治性超乎一切。它恢復「台灣光復」放假，增加原住民族歲時祭儀假，把原專屬勞工的五一勞動節改全民放假；且將二○一七年為修正《勞動基準法》，工時從兩週八十四小時改為每週四十小時，同時取消七天的國定假日部分恢復。居國會相對多數的政客，顯然試圖以增加國定假日的討好媚俗招數，打著「還假於民」旗號，企圖化解遭到「大罷免」的危機；傳出後續的廣發現金每人一萬元或「還錢於民」，也是出於這種盤算。

更嚴重而引發反彈的，是恢復「台灣光復」放假。戰後台灣脫離日本統治，蔣介石承駐日盟軍總司令麥克阿瑟之命，派陳儀等代表盟國前來接受日軍投降，陳儀隨即移花接木，宣稱台灣重入中華民國版圖。這一把軍事接管轉為「光復」手法，在國際法不成立，美國戰後至今的官方立場是「台灣地位未定」。且「光復」之後，陳儀暴虐治理，貪婪腐敗，台灣從中國輸入惡性通貨膨脹，民不聊生導致二二八事件，白色恐怖等兩蔣獨裁統治其後繼之。尤有甚者，台灣人民自決的權利橫遭剝奪，至今對國名究竟是台灣還是中華民國，莫衷一是，且未能造就正常國家社會。從而，「光復」實為台灣戰後災難的開始，遺害至巨，立委反而要紀念放假，當然廣受訾議。

再就時機來看，增加國定假日也來得不是時候。台灣整體經濟產業目前正因應對等關稅、匯率激烈變動、產業供應鏈重整等外在變局挑戰，驟然再添加國定假日，對應變彈性及競爭力顯有負面效應。有如工商業者所指出，全國放假一天影響產值約三百億元，加班一天製造業成本多了五十七億元，且須隨之調整人力配置，期盼能有變形工時等彈性。這些衝擊，對勞力密集、正為缺工所苦的廣大中小企業影響尤大，修法通過前原應與公眾及工商團體充分徵詢溝通說明，卻都付諸闕如，以致招來譏評：反正成本又不是自己出的，立委諸公樂於慷他人之慨，「政客請客，業者買單」。

更凸顯這一屆國會的惡質，是增加國定假日的修法，討論溝通協商不足，程序不正義，表決程序不透明，過程粗暴草率，與先前所演出的國會奪權、毀憲亂政、憲政機關權力受侵蝕，憲法法庭被癱瘓，政府預算遭惡整刪凍…，如出一轍，政客胡搞瞎整再添一樁。

立法政治掛帥，短視近利，一意孤行，過程的缺失和醜態盡出，法案因而品質不堪，實可斷言。醫界因國定假日增加，壓縮開業天數，墊高成本，醞釀下修基層合理門診量，可能造成公眾就醫成本提高或機會減少等後果，即此一例。另外，勞動節全民放假，也招來反而不利勞工不請特休可洽公的便利；而增加教師節、原住民歲時祭儀放假，也招致其他職業、身分者厚彼薄此的批評。至於其對整體經濟社會的負面效應，顯然也非把政黨利益置於國家人民福祉之上的政客所在意。

惡質國會生態不容繼續，這正是近數月來感受國會亂象所帶來的國家社會危機，挺身而出，「大罷免」公民運動風起雲湧的主因，其間各地志工積極奮起、無私奉獻的感人作為不斷。必須強調，這一台灣人民奮起罷除惡劣政客的任務，隨著「大罷免」即將進入第三階段，挑戰更多，考驗更嚴厲，唯有再接再厲，才能眾志成城，達成目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書