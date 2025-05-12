自由廣場》紀念驚天動地的「半個護士」們

◎ 楊浩民

今日是國際護理師節。不過這一天不是專屬護理師的，大家可能不知道，有一群不是護理師，甚連自己名字都不會寫，曾在前線執行護理師工作，她們的貢獻更偉大且悲壯感人。就是七十年前一江山戰役中，隨著國軍陣亡的十名護士（當時尚無「護理師」一詞，故仍稱護士）。

一九五四年五月，北市有十八名醫護人員志願組成「大陳前線游擊地區醫護人員服務隊」，由中央日報社的劉毅夫擔任領隊，前往大陳島提供醫療服務。除設門診部和巡迴醫療外，劉毅夫和北市醫師公會的耿殿棟向司令官劉廉一建議，調集各島游擊部隊的女軍眷六十餘人，開辦訓期兩週的醫護訓練班。

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因為教育程度低，耿大夫上課時不談理論，注重實地示範演練，學員們進步神速。結訓後，有十人在一江山，丈夫打仗，太太護理，夫唱婦隨。她們非常勇敢，說：「走？就是打仗才用得到我們呀！」第二年，共軍以數倍於國軍的兵力猛攻一江山，這些沒唸過書的半個護士們也壯烈殉國了。

此外，金門八二三砲戰期間也有一批女兵們，照顧傷兵、代寫書信、代購物品與心戰喊話。很多驚天動地的大事都是一些沒受過多少教育的人做出來的。這十名為國軍服務女兵，最後一刻一起殉國，沒有學歷的半個護士們，英勇事蹟不該被遺忘，足為後人永遠欽敬並為楷模。

賴總統日前表示，要編列二七五億元改善護理人力。一旦中國發動武力犯台，或有重大天災發生，更顯得護理師們的重要性。在此佳節謹向所有護理工作者致敬，同時呼籲政府平日就要多教育民眾簡易護理，多一分準備，少一分傷亡。

（作者為公務員）

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