自由廣場》（胡，怎麼說）死「朱」不怕開水燙？！

◎ 胡文輝

若問誰最像「希特勒」？放眼當今天下，最符合資格的兩個人，就是習近平、普廷—中俄兩大獨裁皇帝！但是，朱立倫遇習帝就像小孬孬見主子，連一根毛都不敢碰，只會躲在民主自由的台灣，失心瘋般亂罵賴清德「希特勒」！

其實，朱立倫就像一個對歷史完全無知的天真邪惡小丑，拿希特勒帽子亂扣政敵，向習近平表忠，連同國民黨向中共跳「表忠舞」，因為，習近平受普廷之邀，正參加九日在莫斯科紅場舉行的蘇聯戰勝納粹八十週年紀念閱兵，習普二帝合唱反對「新納粹主義」，朱立倫在邊緣的小紅角落，賣力敲鑼打鼓當兩帝串演反納粹假戲的小幫凶。

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朱立倫濫言類比希特勒，荒腔走板、醜態百出，自曝對納粹殘暴歷史的無知，他扈從附和習近平、普廷反新納粹論調，更曝露不倫無良心態，賤賣中華民國國史、中國國民黨歷史，不惜毀掉台灣，只因國民黨組織性、系統性幽靈連署、作票證據確鑿被司法偵辦，為圖脫罪，竟抓狂謾罵賴清德總統「希特勒」，遭歐洲九國批判後，還反罵各國干涉內政、幫凶，擺出一副「死豬不怕開水燙」姿態。

普、習高調紀念歐戰勝利八十年，普廷將回報出席九月在北京舉行對日抗戰勝利紀念，一搭一唱，兩個獨裁者意圖很清楚，就是打破現行以美國為首的國際秩序、打造以獨裁為核心的國際新秩序，並為獨裁新秩序史觀之需，偽造歷史，蘇共領導歐洲打敗納粹帝國、中共領導中國打敗日本軍國。

英國浴血抗擊納綷德國、美國及多國聯軍諾曼地登陸血戰歐洲戰場等等，在中、俄兩個獨裁者習、普聯手下，被淡化抹去；習普也篡改歷史、抹去中國國民黨一再自矜的八年抗戰，把功勞篡歸當時躲在山洞「一分抗日、二分應付、七分發展」的中共。

開羅宣言只是一個新聞公報，沒三國元首簽字、沒國際法效力，國民黨執政時卻引為台灣交還中華民國的依據、蔣中正偉大事功，現在，習近平、普廷橫刀篡奪，謊稱依開羅宣言台灣歸屬中華人民共和國。朱立倫扈從習近平反納粹論調，不敢出聲譴責等於默認，把國民黨歷史家當全賣了，還出賣中華民國國史、出賣國軍英勇血戰史！

中共及其操控赤藍白黨媒網軍，最慣用伎倆就是顛倒黑白，最像納粹的習普喊反納粹、最獨裁政權喊反獨裁、最霸凌侵略的中俄喊反霸凌、反侵略…。朱立倫罵人希特勒，無非在罵習、罵蔣、罵自己！讓我們用大罷免同意票，下架赤藍白！

（作者為資深媒體人）

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