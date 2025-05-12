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自由廣場》五大結構因素 台日關係全面升級

2025/05/12 05:30

◎ 陳文甲

正值賴總統就任將屆週年之際，台日關係全面升級，因為無論是安全合作、經貿往來與民間交流，展現出全面而堅韌的合作趨勢，從「準同盟合作」到「全方位戰略夥伴關係」。

從準同盟合作到全方位戰略夥伴

細究台日關係深化的動能，源自五個相互交織的結構性關係：一是，共同戰略需求，因應中國威脅，台日在美國印太戰略牽引下強化合作機制；二是，地緣政治牽動，區域安全挑戰讓台日利害一致；三是，價值觀念契合，民主自由法治是彼此共鳴的基石；四是，經濟互補增強，雙方在科技與產業鏈重組中互為要角；五是，人民情感緊密，台日關係更具社會支持基礎。因此，在上揭五個深層結構性關係的鏈結，正是「現實主義理論」觀點中，台日為追求利益與安全最大化，唯有互助協作，才能共生共榮。

過去一年，台日關係在區域安全、科技經貿與非正式外交等面向全面深化。首先，在安全合作方面，包括石破茂首相（時任眾議員）、高市早苗眾議員、自民黨關西日台友好地方議員連盟等日本政要相繼訪台，而日本前統合幕僚長岩崎茂更獲聘為行政院顧問，顯示雙方不再迴避公開合作，並在人員交流、情報分享與海上安全等領域展開實質互動，逐步邁向「準同盟合作」。

其次，在科技合作方面，隨著台積電熊本廠順利量產，象徵「非紅供應鏈」實質成型，強化台日在全球半導體鏈的關鍵角色，並積極拓展數位轉型、綠能、醫療等前瞻領域，透過智庫與企業對話平台，推動理念共榮與經濟安全制度化。再者，在非正式外交方面，台日透過「臺灣日本關係協會」與「日本台灣交流協會」維持高層互動，並由國會、地方議會、「日本台灣後援會」等僑社，以及台日民間團體推動制度性合作，涵蓋防災救災、教育文化、青年交流等多元領域。上述「去政治化、去敏感化」的互動模式，促使台日關係穩健成長，逐步邁向「全方位戰略夥伴關係」。

展望未來，面對中國壓力與區域風險升高，台日應加強與美國三邊合作架構，並將非正式外交提升為戰略穩定機制，進而透過強化制度、深化社會連結與多層次合作，台日關係才能更加緊密，並肩維護印太區域的和平與穩定。

（作者為日本台灣後援會名譽顧問 ）

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