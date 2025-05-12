自由廣場》改革不能只靠監控 該讓托育第一線發聲

◎ 陳裕翔

剴剴案震驚社會後，政府火速提出《兒童托育服務法》草案，要求全國托嬰中心的監視器畫面「即時上傳雲端」，希望藉此回應民間對兒童安全的焦慮。但細想，這項政策真的是改革最佳方案嗎？

這些年來，托育人員的處境其實相當艱難。他們要面對的，不只是哭鬧的孩子和焦慮的家長，還有來自政策層層疊疊的規定、檢查與評鑑。有些人把托育看成是一種簡單的「保姆工作」，實際上，這是一門專業，涵蓋兒童發展、情緒引導與突發狀況處理，甚至還要有與家庭溝通的能力。然而，他們卻沒有話語權。

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例如，這次提出的「即時雲端監控」政策，聽起來像是一個保障孩子的進步措施，但對現場人員來說，卻多了壓力與不確定。他們擔心──孩子推擠、跌倒、哭鬧的日常，如果在影像中斷章取義，會不會被誤為「疏忽照顧」？托育人員還敢自然地蹲下來安撫孩子嗎？還能自在地牽起孩子的手嗎？

而且，這樣的政策未與第一線充分溝通。沒有人問過托嬰中心是否有足夠的技術能力負擔即時上傳？沒有人評估保育員會不會因為「怕被誤會」而改變原本溫暖自然的互動方式？更沒有人問過：這樣的做法，真能避免下一起悲劇嗎？

如果改革只靠命令，而沒有信任，不僅讓他們感受不到支持，且不斷增加的監視與懷疑。台灣托育現場的離職率一直偏高，不是因為這份工作不重要，而是制度冷漠、壓力沉重，讓人無法繼續溫柔去照顧孩子。

我們其實並不缺托育改革的想法，缺的是讓「知道怎麼照顧孩子的人」說出話來的空間。我們需要的是一個對話機制，讓政策制定者、學者、地方政府與第一線人員能夠真正坐下來，把制度怎麼走、現場怎麼做，好好討論。不是每一次的改革都等到悲劇發生，也不是每次修法都忽略那些實際在孩子身邊的雙手。

剴剴案沉痛的提醒，我們不能只拿它來證明「政策有作為」。真正的改革，不是多設一支攝影機，而是多聽一段真實的聲音。如果我們能讓保育人員覺得被尊重、被理解，他們自然會更有力量去守護每一個孩子。

孩子的安全，來自於一個有愛、有制度，也有信任的環境。而這個環境，是政府機構與現場人員攜手建立的。現在，正是該讓第一線說話的時候了。

（作者為資訊業）

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