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自由廣場》刪除白恐與紀念「光復」 模糊台灣主體性

2025/05/12 05:30

◎ 邱梓桓

未經充分討論，也不重視台灣主體性與我國民主發展歷程，立法院近日在中國國民黨立委的主導下，貿然修改「紀念日及節日實施條例」。不僅刪除了「五一九白色恐怖記憶日」，還同時恢復十月廿五紀念「台灣光復」。此舉無疑是對台灣正在進行的轉型正義工程的一種惡意報復，並掩蓋自己曾為台灣帶來的殺戮及苦難。

「光復」是一個政治符號，代表一種特定而且外來的史觀。

威權時期由中國國民黨掌握詮釋權的中（華民）國史觀，用「光復」一詞來粉飾自己以不符國際法律程序的手段詐取台灣的行為，也藉之偽造收復失土的（假）正義敘事。

台灣是台灣人的台灣。對台灣人而言，一九四五年十月廿五日不是「光復」，因為那並非台灣人主體意志的選擇，而是被中國國民黨趁二次大戰甫息，世界局勢紛亂之際，單方面且帶有欺騙性的強硬侵占。

中（華民）國立場所謂之「光復」，其實是台灣「再殖民」時期的開始。不僅無光，甚至比歷史上任何一個階段都更加黑暗。

此際，藍白立委明目張膽的出手遮蓋威權犯行、剪除紀念日的多元性，明顯是在阻撓台灣的民主進步。不僅使轉型正義工程阻滯，紀念外來政權單方面所聲稱的「光復」，更是刻意模糊台灣主體性的不義行徑。

（作者為教師）

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