自由廣場》藍白「恩賜政治」能抵擋大罷免？

◎ 林志翰

近一年多來，藍白兩黨在國會殿堂上演的一幕幕濫權大戲，從強定違憲的國會濫權法案，到任意刪凍中央總預算，其「只要我想要，有什麼不可以」的立法風格，早讓社會對代議政治的信任度充滿質疑。

如今，藍白陣營突佛心大發，先三讀通過「紀念日及節日實施條例」草案，國定假日「四＋一」大放送，且原住民族歲時祭儀從一天增加為三天；接著，下週將強推「人民普發一萬元現金」的政策紅包。

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回顧過往，藍白兩黨聯手在國會的作為，完全無視程序正義與實質正義。當他們居多數優勢，便對異議聲音充耳不聞，對於社會反彈視若無睹。這種以多數暴力輾壓少數、漠視憲政分際、立法權無限膨脹的行徑，才是他們的真實底色。

如今，面對洶湧澎湃的大罷免浪潮，他們祭出短期利誘的「恩賜政治」。

將原住民族歲時祭儀假增到三天，美其名是對原住民族文化的尊重，但是，看看近日前國民黨原住民立委孔文吉率團赴中參加「七彩雲南、相約台灣」的文化統戰活動，成為中國政府刻意定義的少數民族，屬於南島語系的原住民竟自認是炎黃子孫，屬於所謂的「中華民族」嗎？

遑論近年來「親中」的無黨籍立委高金素梅頻頻在台灣國會殿堂吹捧「我們習近平」，赴中交流更自甘為「中國少數民族」。

至於十二月廿五日「行憲紀念日」，在國民黨執政年代時，由時任行政院院長的蕭萬長宣示與國際接軌，台灣全面實施週休二日後，便只紀念不再放假。如今「還假於民」，不正是自打嘴巴嗎？

而「人民普發一萬元現金」的紅包，所謂稅收「超徵」並不代表有「財政盈餘」或國家有不當得利，更不是政府超出「應該徵收」的稅。有多的稅收可以優先還債，不宜拿來普發現金。

我們必須警惕，這種「政策紅利」倘若奏效，讓藍委成功規避罷免的檢驗，他們將食髓知味，認定只要「撒幣」、「放假」，就能為所欲為，獲得一張永不過期的「免死金牌」。

台灣人民的眼睛是雪亮的，幾天的假期、一萬元的現金，就能收買民心，讓我們放棄監督、容忍濫權嗎？藍白兩黨想通過什麼法案就通過什麼法案的本質，並未因這些突如其來的「善意」而有絲毫改變。今日的甜頭，可能預示著明日更不受約束的權力擴張。

（作者為國中教師）

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