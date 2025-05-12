社論》國民黨該清理門戶了？

中國國民黨主席朱立倫竟然把賴清德形容是殺害數百萬猶太人，二戰元凶的希特勒、納粹，引發國際公憤。（資料照）

古希臘歷史學家希羅多德有一句令人深省的哲語︰「神欲使之滅亡，必先使之瘋狂。」最近似乎印證在國民黨主席朱立倫諸多荒腔走板言行上。朱立倫在內有大罷免，藍營立委有團滅危機之虞，對外又加演了一齣現代版的「朱慈禧」對抗「八國聯軍」的戲碼，與德國在台協會等歐洲代表處，針對將賴清德類比為希特勒是否妥當，直接叫陣。國民黨瘋狂程度有如義和團再現，內外挑戰交織，朱立倫是要化解國民黨的毀滅危機，或是將之帶向窮途末日，耐人尋味。

朱立倫在歐戰結束八十年之際，選擇挑戰歐洲與普世價值，看似是藍營的外部衝擊，本質上卻是由內部危機所引起。大背景是藍營雖在去年大選成為國會最大黨，卻沒有贏得總統大選，將長達十二年與總統大位無緣。如果藍營接受政治板塊的客觀事實，扮演好理性監督制衡角色，應可創造出政治生態中的「善的循環」，是台灣人民之幸。不料，以朱為首的國民黨中央對於民進黨的仇恨，似乎到了不共戴天的地步，加上本屆藍委係由過去被藍營高層視為「病毒」，風評不佳的傅崐萁主導，展現出蠻橫作風，與濃厚的親中、地方利益色彩。尤有甚者，部分新進立委少年得志，並無理想抱負，成為只會逞凶鬥狠的國會衝組。此外，民眾黨擁有的八席不分區，本具有關鍵性影響，若能以台灣為念，應可發揮撥亂反正的作用，不幸的是，卻由同樣對民進黨充滿仇恨的黃國昌領軍，一味向藍營傾斜，藍白結盟達到國會過半。由兩個與民進黨誓不兩立的政黨聯手，在國會擴權，亂刪預算，通過爭議性法案等亂象，就可以在此脈絡中得到解答。

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藍白的恣意妄為與親中，引起全民公憤，釀成大罷免潮，目前多數藍委人人自危，但朱立倫不思檢討，反而發動「以罷制罷」的反制行動。罷免本為民權之一，藍營推動罷免無可厚非，但百年老黨，便宜行事的威權陋習依然存在，罷免連署活動捨棄上街尋求民眾支持，依照檢方對台南黨工的起訴書內容，竟是拿著黨員名冊直接抄襲，因此才會引起司法強力偵辦藍營相當普遍的死亡連署與造假的違法行為，導致多處黨部遭到搜索，黨工亦遭約談，或收押或交保，顯見這是一個系統性、組織性的犯罪行為。然而，身為黨主席的朱立倫對全黨如此明確的違法行為，並未一肩承擔，向全民道歉，反而企圖政治操作，模仿黃國昌一切「賴給清德」的抗爭模式，將司法調查上綱到政治迫害，且將賴清德形塑為幕後黑手的獨裁者。

因此，朱立倫採取激進路線，先是發動群眾包圍北檢，繼之舉辦「反綠共、戰獨裁」群眾集會，企圖施壓司法單位。可笑的是，將民進黨戴上共產黨帽子，稱為「綠共」的手法，顯然惹怒了習近平，不敢再用。朱立倫一計不成，再走偏鋒，竟然把賴清德形容是殺害數百萬猶太人，二戰元凶的希特勒、納粹。如此不倫不類的比喻，在歐戰勝利八十週年之際，形同在歷史的傷口撒鹽，引發歐洲各國不滿，由德國在台協會首先發難，貼文直接點名朱立倫，指稱對其近期的言論，感到深切的失望與憂心，更直指將德國與歐洲在一九三三年至一九四五年間發生的納粹罪行，與台灣當前政治局勢對比的意圖，非常令人不安。而以色列駐台辦事處也表示，反對任何形式淡化大屠殺的行為。此外，包括歐洲經貿辦事處、法國在台協會、荷蘭駐台代表處等，也都已經轉貼支持德國在台協會的貼文。可見，朱立倫之言已經引起國際公憤。

離譜的是，朱立倫及其身邊的扈從竟選擇公開反擊，斥責「外國政府不能成為迫害民主的幫兇，更不應該干預各國的內政」，甚至要求德國「記取納粹黨的教訓」。德國戰後的轉型正義進行八十年，對於為何出現「希特勒」與「納粹」一直反躬自省，如今強力援烏抗俄，便是反侵略、要和平理念的落實，何來沒有記取歷史教訓？反而是國民黨，曾經在台實施全世界最長的戒嚴統治，施行白色恐怖，至今未見反省，甚至抗拒不當黨產繳回國庫，本質上仍殘留威權遺毒，卻敢指責民選總統是獨裁者、希特勒，這樣的政黨才是當前台灣民主與安全的最大威脅。

更嚴重的是，俄羅斯長年宣傳烏克蘭已經納粹化，一再對俄羅斯民眾與國際社會洗腦，意圖正當化其所發動的侵烏戰爭，為對新納粹的鬥爭；而日前，中國不但批判賴清德是「希特勒」、「法西斯」，甚至習近平在與普廷的會談中強調：「反對現代新納粹主義。」從內容脈絡看來，顯然提前為中共武力犯台鋪陳合理化藉口。由此可見，朱立倫為了一黨之私、一人之權位，批判賴清德是「希特勒」，令人質疑是否扮演中共大外宣的應聲蟲，與其武力犯台隔海呼應？當「正常倫」淪為「風火倫」、「戰狼倫」，即將為國民黨與台灣帶來災難時，藍營的有識之士還能不挺身而出，清理門戶？

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