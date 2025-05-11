自由廣場》憲法法庭說明會的重點

◎ 江榮祥

藍白主導修訂《憲法訴訟法》，民進黨立委聲請違憲審查，憲法法庭定十二日將召開說明會。藍營抨擊大法官揭露心證，瞄準三讀程序瑕疵，淪為政治工具。

按《立法院職權行使法》第十一條第三項：「第三讀會，『應』將議案全案付表決。」依議事法法理，議題呈交合議體作決定，必須採取經認可的公平方法（聲決、舉手決或投票）實際付諸表決為之，「通過」須達到法定或意定的可決額數。若明顯無人反對時，可採「無異議通過」以提高效率。

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但最近兩三屆立院卻改變作法，例如此次《憲法訴訟法》修法過程，待三讀條文宣讀完畢，主席僅表述：「請問院會有無文字修正？……沒有文字修正，決議條文修正通過。」未曾將「全案」交付表決或徵詢有無異議，就直接宣布「通過」，在立法程序上有明顯重大瑕疵。可怪的是，朝野立委欠缺程序意識，歷來默認如此作法。

這是否意味無人反對《憲法訴訟法》修正通過？也將影響民進黨立委得否聲請違憲審查的判斷。蓋立委現有總額四分之一以上，就其行使職權，認為法律牴觸憲法者，才可以聲請憲法法庭為宣告違憲之判決。大法官認為，「少數立法委員於法律案三讀表決程序未投票贊成」，才算是符合「行使職權」之要件。

由此觀之，說明會的待審重點，顯然是民進黨立委聲請違憲審查是否符合「行使職權」要件？基於保障少數立委聲請法律違憲審查的權利，在立院三讀未將「全案」交付表決的場合，無從確定聲請人（少數立委）是否均未贊成，此類由於議事運作方式發生的不利益，實不應歸由聲請人負擔；縱使聲請人在三讀表決時棄權或退席抗議而拒絕投票，因而未曾積極表明反對立場，也是其「行使職權」的形式，自不可輕率剝奪其聲請釋憲之權。

（作者為執業律師）

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