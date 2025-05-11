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自由廣場》政黨自取滅亡 別想拖台灣下水！

2025/05/11 05:30

◎ 張國財

當初，對藍營涉嫌大量死亡連署的黨工，一身納粹行頭北檢應訊，中國國民黨主席朱立倫，沒有隻字片語的譴責，社會各界還以為那是政黨主席在維護黨工罷了；如今朱立倫自己大潑賴清德「納粹」髒水，招來德國、以色列等九國群起抗議還拒絕道歉後，國人才驚覺朱主席的喪心病狂，茲事體大！

這是古希臘作家說的「神欲使之滅亡，必先使之瘋狂」嗎？明明是國民黨黨工跟納粹連結，竟栽贓民進黨賴清德搞納粹獨裁，除幫罷藍委增添柴火外，有任何正常的台灣人會認同嗎？明知納粹的惡行罪孽，是加害與受害者雙方都視為禁忌話題，朱立倫卻還刻意在納粹製造的歷史傷口上撒鹽，引來曾飽受折磨摧殘國家的嚴重抗議，究竟是何居心，有啥盤算？

難道是惡毒的：大罷免海嘯下，自忖國民黨難逃滅頂。自己毀滅，於心不甘，透過幫賴清德戴上納粹的帽子，內可以讓賴政府沒有好日子過，外可以大傷台灣的國際形象，在民主國際樹敵──達到中國國民黨滅亡，也要拉台灣陪葬的目的？！

天啊！這心態，不就是成語說的「玉石俱焚」嗎？有玉山的台灣是玉，中國國民黨則是在台灣失去「法院是國民黨開的」的殖民統治優勢後，民主適應不良症就發作──罷綠大玩死亡連署、抄黨員名冊，檢調人贓俱獲下，猶死不認錯、不知悔改，此非司法人員所謂的「沒有教化可能」的頑石，又是什麼？

最後，吾人不得不正告中國國民黨：任何政黨，要擁抱共產中國，要跟民主國際敵對，請便。可是，沒有政黨，在自取滅亡時，可以妄想拉台灣一起下水！

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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