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自由廣場》我們不該忘記的歷史真相

2025/05/11 05:30

◎ 湯先鈍

賴總統在歐戰勝利八十週年紀念活動的致詞，可圈可點，語句簡潔有力、立場鮮明。他強調：「以武力侵略其他國家，都是不正義的罪行，而且必定失敗！」這不僅是一句政治宣示，更是一段歷史血淚換來的集體教訓。

廿世紀以前，「正義對抗邪惡」的戰爭勝負難料。歷史學者普遍認為，無論中外歷史皆顯示弱肉強食是國際政治常態，世界基本上是處於無政府狀態。

直到一次大戰後，國際秩序才發生革命性轉變。侵略不僅變成道德上的錯誤，也被視為戰略上的愚蠢。明居正教授指出：「暴政必亡，是歷史的鐵則。」

這樣的劇變，關鍵在於美國的崛起──成為世界首個良性霸權。自一九四五年以來，美國雖不完美，但其領導地位促成相對和平、以規則為基礎的國際秩序，讓台灣等小國得以生存與發展。

然而，當今台灣部分「知識藍」不僅不知感恩，還反過來將美國妖魔化，指為萬惡之源。這種說法既不符歷史事實，也完全站不住腳。美國政策雖有可議之處，但若說美國是全球問題根源，實在荒謬至極。

有人會質疑，所謂「美國霸權維持和平」無法用科學方法驗證。確實，我們無法統計「未發生的戰爭」。但和平的維持，往往是在無聲處。

若無美國主導的國際秩序，西歐與北歐早可能淪陷蘇聯鐵蹄。台灣更幾乎篤定被中共吞併，經歷大躍進、文革、及「清零」政策的蹂躪。不少國民黨後裔及其家人，恐怕不會生活在今日的自由社會，而是身陷「再教育營」。

諷刺的是，正因為美國為台灣撐起保護傘，一些人才能有今天自由表達對美國的攻擊與不滿。這是一種歷史的奢侈，更是一種現實的危險。自由並非天賦，而是須長期守護與爭取的成果。台灣歷經威權轉型、民主深化，不能在這時刻遺忘歷史的真相！

（作者為美國加州州立大學富樂頓分校兼任教授）

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