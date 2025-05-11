自由廣場》如母愛光輝 守護台灣的罷團志工

◎ 張世賢

近來最動人的場景，是士氣高昂的志工們把辛苦收集的幾十箱罷藍委連署書，送進各縣市選委會，像懷胎十月的母親生子的欣喜，承載的是台灣人民的希望，標誌著一個新時代的開端。

這些高素質的熱心志工，近九成是女性，有些還特地從海外回來，無論結婚或單身，她們無法容忍那些立委竟和「共匪」裡應外合，她們無法想像，如果「共匪」真的統治台灣，後代子孫的命運將會如何悲慘！

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這種守護猶如母愛流露，正在譜寫一首動人的史詩。好幾次看到她們淚流滿面地傾訴︰「我站出來不是因為仇恨誰，而是為了愛台灣。」任何人都會為之感動而肅然起敬。也就是這股巨大的動能，讓愛台灣的力量甦醒了，眾多平日只為工作或家務繁忙的人，或退休後過著愜意生活的人，都感受到前所未見的危機正在迫近，站出來匯入這股罷免藍委的洪流，促成史無前例的中立派、藍統派、華獨派、台獨派結合起來拒斥紅統派的局面。這是台灣歷史的轉捩點，更是母愛的光輝串聯的史詩！

志工們犧牲了和家人團聚的時間，出錢出力，利用零碎時段，在街頭鬧市、鄉間田野甚至偏僻墓園，到處擺攤宣講，耐心說服民眾簽下一張一張的連署單；她們忍受風吹、日曬、雨淋，忍受不理性份子的暴力攻擊、口水謾罵，開始時被藍營輕視訕笑，漸漸突破障礙，終於有如星火燎原般在全台掀起罷免的狂潮，並且延燒海外。

國民黨面對罷免壓力的反應，竟然精神錯亂，荒腔走板又惱羞成怒，甚至不惜聚眾違法，暴力相向，導致各級黨部或執政縣市政府人員，多人被收押、交保，疑似瘋狂的黨主席還把賴總統類比為希特勒，慘遭歐洲多國罕見撻伐，丟進顏面。

這次的大罷免運動，強化了台灣民主堡壘的形象，讓中共跳腳，國民黨齷齪現形，初步化解了台灣赤化的空前危機，堪稱阿輝伯以後「寧靜革命」二．○的開端。值此普世歌頌母愛的季節，要感謝眾多以慈母胸懷默默護衛台灣的義勇志工們！

（作者為退休公務員）

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