自由廣場》「台灣光復」紀念日 國家認同更錯亂

◎ 永山英樹

關於立法院通過新增「四＋一」天國定假日，我擔心政府、民眾的國家認同更錯亂。新增的台灣光復暨古寧頭大捷紀念日、行憲紀念日就是國民黨為了將台灣人洗腦成中國人的政治宣傳工具，教師節（＝中國古代人物孔子的生日）也是。

「台灣光復」（日本將台灣割譲給中華民國），對國民黨與中共來說，是「一個中國」原則在國際法上的唯一依據。一九四五年十月廿五日在台北擧行的受降典禮上，中華民國的台灣省行政長官兼警備總司令陳儀對日本的台灣總督兼第十方面軍司令官安藤利吉交付「中國台灣省行政長官公署暨台灣省警備總司令部署部字第一號命令」。該命令第二項是「台灣省行政長官接收台灣、澎湖列島的領土、人民、治權等」，敗軍之將安藤利吉不得不在命令受領證上簽了名，陳儀就宣布「從今天起，台灣及澎湖列島已正式重入中國版圖」。

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這個政治表演就是所謂「台灣光復」，在國際法上完全是不成立的 。因為軍事佔領不能移轉領土主權，和平條約才能決定戰爭後領土變更是國際法上的原則。而且安藤利吉是一介行政官兼軍司令，沒有代表本國政府處分領土的權限。

蔣介石也知道「台灣光復」是不成立的，所以他才在一九四九年一月十二日對台灣省主席陳誠表示「台灣法律地位與主權，在對日和會未成以前，不過為我國一托管地之性質」。美國等同盟國大部分也沒承認日本將台灣割讓給中華民國，所以在一九五一年九月八日與日本簽署舊金山和平條約，日本基於這個條約，放棄對台灣的主權。

由此可知「台灣光復」是不成立的，以「台灣光復」作為法律依據的「一個中國」原則也是沒有法律基礎的政治宣傳。現在台灣立法院通過法律將台灣光復節重新回歸國定假日，一定會讓「一個中國」的虛構重新灌入到民眾的腦裡而影響國家意識。國際社會也會認為台灣的政府、民眾都接受「一個中國」原則。中國也會強調「台灣光復是兩岸人民抗日戰爭偉大勝利重要成果」而進一步強化統戰效果。

（作者為台灣研究論壇會長）

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