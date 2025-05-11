自由共和國》劉佩真／半導體供應鏈夥伴關係的策略該如何有效執行

美國為確保其在全球半導體領域的領導地位，將積極推動製造業回流，當然相當覬覦台灣半導體業的高度競爭優勢，尤其是台積電的先進製程。（路透檔案照）

劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA理事

在全球科技競爭日益激烈的背景下，半導體產業的重要性不言而喻，特別是美國川普總統強勢回歸後，美國為確保其在全球半導體領域的領導地位，將積極推動製造業回流，當然相當覬覦台灣半導體業的高度競爭優勢，尤其是台積電的先進製程。

也由於台積電在全球半導體製造領域擁有絕對的技術優勢，特別是在最先進的晶片製程方面，也有鑑於台積電的技術領先地位、戰略物資的重要性、地緣政治風險以及在全球供應鏈中的關鍵地位，使其成為地緣政治家們極力爭奪的焦點，特別是在美國川普總統上任後，因Intel經營頹勢日趨顯著，美方賦予台積電要讓美國半導體製造再次偉大的重責大任，同時在美國掌握半導體重要生產要素，以及可隨時對台積電發動反壟斷攻擊之下，台積電最終作出一次性大規模加碼投資美國一千億美元的決策，總計目前投資於該地的金額達到一六五○億美元，顯然未來台積電海外廠將以美國為重。

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在上述背景下，台灣作為全球半導體產業的重要參與者，如何與美國等國家建立互利共贏的合作關係，成為亟待解決的關鍵問題。若台灣要落實半導體供應鏈夥伴關係，需要政府、企業和研究機構的共同努力，透過深化技術合作、加強人才交流、建立多元化供應鏈等措施，台灣才能在全球半導體產業中保持競爭優勢。

首先觀測國際局勢的動態脈動與趨勢，川普的戰略目標，政策核心在於提升美國本土的先進製造產能，特別是半導體製造，這不僅是出於經濟考量，更是為了確保國家安全和科技競爭力，同時其目標並非單純將所有製造業遷回美國，而是希望在關鍵領域建立自主可控的供應鏈，減少對外部的依賴。在此情況下，除了目前台灣半導體業者已知赴美的投資案，應持續關注美國政府的政策動向，以及其他台灣半導體企業的潛在投資計畫，而深入了解美國半導體產業的發展策略，包括其在研發、人才、市場等方面的優勢和需求，以便更精準地把握合作機會。此外針對半導體周邊行業來說，除了關注國際半導體設備大廠在台投資的動向，以及其與本土設備商的合作模式之外，也需深入了解各國在半導體材料、設備等領域的產業政策，以及可能對台灣企業帶來的影響。

其次以台灣半導體業現階段的策略因應來說，可朝向技術保護與合作研發、多元化合作模式為主；其中在技術保護與合作研發方面，意謂台灣在擴大對美投資半導體廠的同時，必須確保核心技術留在台灣，同時建議建立完善的技術保護機制，並加強與美國等國家的技術研發合作，也可考慮參考日本的半導體戰略，在台灣設立關鍵技術研發中心，與美國共同開發新技術。但是對於台灣半導體業最根本的策略，還是要鞏固我國在全球第二大供應國的名次，且需絕對確保台積電在先進製程獨一無二的地位，並持續拉大與競爭對手間的差距，唯有如此才能讓我國與美國談判之時有絕對的籌碼與運用策略的彈性。

整體而言，在全球半導體產業格局重塑的關鍵時期，台灣應積極與美國等國家建立更緊密的供應鏈夥伴關係，甚至除了與美國合作，也應加強與其他民主國家的合作，建立多元化供應鏈體系；即透過深化技術合作、加強人才交流、建立多元化供應鏈等措施，才能在國際半導體產業中保持競爭優勢，並為全球科技發展做出更大貢獻。

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