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自由共和國》葉介庭／台海降溫 先從北京放棄恫嚇台灣做起

2025/05/11 05:30

賴清德總統最近的表述，包括將中國描述為「外來敵對勢力」，並不是挑釁，而是對現實的直白描述。（資料照）賴清德總統最近的表述，包括將中國描述為「外來敵對勢力」，並不是挑釁，而是對現實的直白描述。（資料照）

葉介庭／矽谷 FAA 地緣經濟財富事務所合夥人、美國台灣觀測站董事

在他們最近的評論中，Christopher Chivvis 和 Stephen Wertheim 主張，美國應該對台灣總統賴清德施壓，要求他「卡惦咧」（閉嘴），以緩解台海緊張局勢——彷彿是台灣的言語比北京的行動更威脅和平一樣。

回應促美方施壓賴閉嘴的評論

這樣的論點其實不新，只是換了件新外衣的老思維：華府必須約束台北，以避免戰爭。但這個敘事本末倒置。問題不在台灣，而在中國。

一些人呼籲與北京達成所謂的「大交易」——也就是讓美國對台灣施壓，要求讓步，以換取中國克制，或期待透過某種「一錘定音式」的安排實現和平。但這種構想建立在一個妄想之上：中國其實渴望和平，美國只需要給它一個小台階。然而，中國從來就沒這麼想。數十年來，無論台灣政權更迭或言詞如何謹慎，中國都持續升高軍事威脅、發動網攻、並孤立台灣於國際舞台之外。當北京聲稱「不排除以武力統一台灣」，這就已經清楚地表明：它認為達成目的比和平更重要。

因此，賴清德總統最近的表述，包括將中國描述為「外來敵對勢力」，並不是挑釁，而是對現實的直白描述。北京出動戰機越過海峽中線、演練封鎖，對台灣視若「應當收回的叛亂省份」。賴的言論，不過是對多年來脅迫的回應。如果台灣說出事實就能「激怒」中國，那問題在於中國的自尊，而非台灣的表達方式。

要求美國「單方面」約束台灣，對北京並不會傳達出善意，反而是在告訴它：「威脅有效，美國會讓步。」

當前台海情勢升溫，並非起因於賴清德的言詞，而是來自北京持續不懈的灰色地帶行動：網攻、經濟脅迫、以及幾乎天天出現在我國防空識別區的軍事騷擾。這是實實在在的恐嚇。

作者們又回到了那個陳年到腐爛的論點：兩岸應該回到某種「一中各表」的共識，以作為降溫的出口。這個所謂的「九二共識」，主張台北與北京同屬一國，只是對該國的代表權有歧見。但這等於要求台灣在進入對話之前，先承認自己屬於中國。

台灣確實希望與中國對話，討論未來如何共處——不論是作為兩個國家、一個國家，還是其他特別安排。賴總統和歷任台灣總統都曾表示，願意在沒有前提下與北京對話。

但那不是北京想要的對話。北京的「對話」，前提就是台灣必須先承認自己是中國的一部分，也就是先接受北京的結論，才有資格上談判桌。北京真正想談的不過是台北如何執行北京已定的意志罷了。

Chivvis 和 Wertheim 其實也知道這一點有多脫離現實。他們自己都稱之為「有用的虛構」。隨著台灣民意的覺醒，這種虛構早已經無法自圓其說。台灣選民連續三次投票拒絕了這種說法。沒有任何一個民主政府，能夠重啟一個人民已不再相信的謊言。即便賴清德口頭說出這些「話術」，北京真的會相信嗎？當全世界都知道這只是口號，這樣的發言不是外交，而是對台灣人民的誤導。

兩岸對話的核心不對稱，不在於語氣或時機，而在於「條件」。台北尋求的是沒有前提的對話，願意在現實中討論不同的未來可能；北京則要求台北先接受它的版本結局，才願開始談。那不是談判，而是帶著微笑拿槍抵著太陽穴的勒索。

事實很簡單：如果中國真的相信台灣終將自願統一，早就不用整天把武力掛在嘴上。

至於美國，確實，只有三分之一的民眾願意為台灣而戰。這是個嚴肅的問題——但它的解方不是對台灣施壓。事實上，華府若發出模糊訊號，只會讓戰爭風險升高。嚇阻的前提是清晰：台灣不孤單，威脅不會換來沉默。

美國外交長期以來有種習慣——在公開場合讚美台灣民主，卻在私底下把台灣當成麻煩來處理。時不時就會有篇論文發表，用一種令人不適的居高臨下語氣，要華府「管教」台灣。但這種姿態反映的是真相：命令台灣比對中國有原則要簡單得多。就像你寧可叫小朋友把便當交給惡霸，也不願斥責惡霸本身。

台灣並不是在「挑釁」猛獸，而是努力在其側生存。美國的角色不是噤聲一個受威脅的民主政體，而是給予支持。

這是一場全世界無法承擔的衝突，而不是棋盤上的抽象走位。習近平已經命令解放軍在二○二七年前做好攻台準備；北京持續將台灣排除於國際組織之外，施加經濟壓力，並進行模擬封鎖。

如果華府真心想避免戰爭，正確的做法不是叫台灣演口是心非的戲，而是要先明確點出是誰以武力改變現狀，又是誰以選票捍衛它。真正的「降溫」必須從北京先放棄恫嚇與孤立台灣的戰術開始。

當今局勢需要的不是什麼「大交易」，而是美中兩大強權採取紀律分明、逐步推進的戰略安排。建立互信措施、軍事熱線、危機通訊、交戰規則，這些實際的機制遠比表面承諾更能防止誤判。因為「克制」——尤其是那種建立在「過時虛構」之上的表面克制，只會讓侵略者得寸進尺。

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