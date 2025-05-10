自由廣場》孔文吉在彩虹橋 如何面對祖先?

◎ 陳俊斌

近日聽聞國民黨前立委孔文吉前往中國，以原住民身分配合中共統戰之行徑，閱讀《自由廣場》刊登布農族邱孟玲博士對孔文吉言論之批判，心有同感，故以此文支持暨回應邱博士的論點。

孔文吉通篇謬論中，只有「少數民族文化是中華文明的重要組成」堪稱公允，但台灣原住民不屬於中國少數民族。依據目前學界普遍認同的 out of Africa 理論，世界各地現存的人類共同祖先「來自非洲」，中國漢人及少數民族的祖先應該都是在史前時代從非洲分批進入中國這片土地。漢人祖先居住在適合發展農業的地區，因而較早形成優勢族群，比少數民族的祖先更早從部落發展成較複雜的政治體，而以中原禮樂之邦自居，視其他民族為蠻夷。然而，在中國歷史上，少數民族也發展出足以抗衡漢人的政體，如遼金元清等朝代，他們的文化當然是中華文明的重要組成。

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至於台灣原住民跟漢人的互動，迄今只有頂多四百年的歷史，是要如何說他們的文化是中華文明的一部份？中共主張台灣原住民是中國少數民族之一，唯一的依據是台灣原住民的祖先來自中國，然而，這些早期人類到達台灣的時間據估至少在五六千年前，當時的世界仍處在部落社會型態，根本沒有所謂中國的概念。如果僅因為這樣薄弱的連結，就說台灣原住民是中國少數民族，那麼是否可以說，所有人都應該去非洲認親？

中共為了統戰而想方設法發展出種種吃台灣豆腐的謬論，台灣猶有政客為了獲取政治資源而附和統戰言論，真是令人作嘔，希望孔文吉在附和這些認賊作父的言論時（他的祖先會不會是幾千年前被漢人祖先追殺而到台灣？），想想該如何在彩虹橋面對自己的祖先。

（作者是台北藝術大學專任教授）

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