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自由廣場》美籍教宗出線的意涵和教會未來走向

2025/05/10 05:30

◎ 張孟仁

美國人普雷沃斯特樞機主教（Robert Francis Prevost）在第四輪選舉即成為267任的教宗良十四世，出生於芝加哥的法裔加拿大家庭，是典型的歐美背景，但他在祕魯長年牧靈的經驗彌補了非亞非籍教宗的缺憾，他在美國接受培訓而後到秘魯傳教，在秘魯擔任奇克拉約主教近十年，成為拉丁美洲牧靈工作的標竿人物。他領導世界各地的奧古斯丁修會，曾任兩屆總會長。自二○二三年一月以來，方濟各任命他領導教廷最具戰略意義的部門之一：主教選舉部門。

秘密會議開始前，許多媒體宣稱，從歷史看，不會產生美國籍教宗，尤其人數明顯少於義大利籍，但歷屆秘密會議常讓人跌破眼鏡，特別是方濟各教宗生前聚焦於偏遠地區，權衡地緣政治平衡任命的背景下，讓這次極富多元化背景的秘密會議更須要妥協與認識。教宗良十四世上任究竟象徵何種意涵？未來教會的外交路線能別於方濟各更有利於台灣？

良十四世的出線突顯幾個重點：其一，深耕基層教會的重要性，符合前任方濟各相當注重當地教會的牧靈經驗，這應該也是擠下最熱門的人選–教廷國務卿帕羅林的重要原因之一。其次，由當地教會出發面對國際。良十四世有著實地的教會經驗和全球視野兼具。第三，他懂得平衡內部，不會是完全的革命者，也非頑固的保守派，予人有「精神實用主義者」的觀感。由此可推論他雖是方濟各提拔，具有方濟各喜歡的特質，但未來的他會比前任更專注於內部的團結。由此延伸，面對梵中關係他可能會納入保守派的看法，畢竟他不是方濟各對中外交體系的一員，而他對北京的寬容和耐心，是否會超越前任？另一方面他傾向於以人為本的方式，對川普不見得會買單。

整體而言，在傳統情感與前任方濟各倡導的革新要求之間，新教宗會是調解人，方濟各的遺風仍在，教會將在團結之下前行。對西方來說，良十四世的歐美背景值得期待，從川普立即送上祝福即可知曉，台灣也須開始布局。

（作者是輔大義語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

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