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自由廣場》中國央行的貨幣對抗戰 對美口頭強硬 對內讓人民買單

2025/05/10 05:30

◎ 衛重華

面對美國對中商品擴大加徵關稅、對中國新能源產業與科技領域的圍堵，中共高層一如既往擺出強硬姿態：拒絕脅迫、寸步不讓。但與外交口頭強硬形成鮮明對比的是，中國央行五月七日拋出「一攬子十項」的貨幣寬鬆政策。從降準、降息到各類定向再貸款、創新型融資工具，北京的實質操作是透過放水穩定內需，以金融手段對沖外部壓力。這種操作是典型的「口頭抗美，實質降壓」：將對外打硬仗的成本，對內 轉嫁給承受壓力的人民買單。

中共央行宣布將存款準備金率下調0.5%，釋放萬億元流動性，同時降低政策利率、公積金利率，並針對科技創新、養老消費、小微金融與資本市場，提供總額高達數萬億元的低息資金支持。政策目的明確：穩增長、穩信心、穩內需。但這些資金真正流向誰？能否流向基層與實體經濟？或只是再次淪為體制內部的自我輸血？

從過往經驗觀察，所謂「定向工具」最終往往流向大型國企、紅色資本與黨政關聯企業的手中。具備擔保資產、政策關係與融資渠道的系統性機構，幾乎壟斷了低息貸款與政策補貼。反觀廣大的中小企業、創業者乃至青年群體，依舊難以取得資金活水，被迫繼續在房貸壓力、就業困境與實質通膨中苦撐。中國央行釋出的並非全民紅利，而是選擇性地救助特定利益結構的「貨幣偏食」現象。

而這場寬鬆操作的宏觀環境並不有利，儘管美元近期貶值，聯準會釋出降息訊號，但人民幣依然面臨資本外流與信心危機。中國內部利率快速下探、經濟數據低迷，導致人民幣資產吸引力持續下滑。央行若持續降息、放水，短期或可緩和企業壓力與地方債務風險，長期卻可能加劇通縮、擠壓實質收益與儲蓄信心。尤其在金融監管不健全、市場不透明的結構下，大量流動性極易流入投機資產或轉為灰色套利，反而削弱經濟本體修復。

中共以貨幣政策應對關稅與科技圍堵，實際反映出產業升級、外貿轉型與制度調整的遲疑與無力。所謂「加大宏觀調控強度」，其背後其實是改革難以推進，全賴央行止血，如此操作的代價，就是人民生活成本上升、財富進一步集中化、社會階層流動停滯。人民未因外部對抗而獲得安全感，反因內部政策傾斜而感受更深的不公與壓力。

中國這場由貨幣工具主導的對抗戰，打的不是外敵，而是社會韌性本身。當政策選擇總是將代價內部化，默許權貴結構壟斷分配權，中共嘴硬的所謂「不退讓」，就淪為一場對內高壓維穩的轉嫁工程。承受強硬的，並非制度改革，而是人民的忍耐底線。

（作者是軍人）

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