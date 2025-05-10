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社論》共同反侵略 才有真正民主和平
新聞線上》給檢察官按個讚
社論》國民黨戰國民 民眾黨戰民眾
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有志一「童」》《新加坡六十年：小國大智慧的故事》新書即將出版
林修民 半導體看天下》台幣兌美元就算升到13.3 台積電也不會變東芝
民主之盾》反綠共、戰獨裁的海盜抗辯：論國民黨的426大遊行
林長壽院士時論》閱讀楊照的概念民國（四～3）：為何台灣不是一個正常國家，從另一個角度看台灣文化，兼論中國文化
話說李筱峰》中國國民黨有無教化之可能？
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沈榮欽國際視野》躺平的國民黨・躺平的朱立倫
一個律師的筆記本》有關賣慘的二三事
李忠憲的思考》等縱火犯先燒完？雙面立委翁曉玲的顛倒正義！
名家分享~羅景壬》國民黨慣用「希特勒」、「納粹」作為政治攻擊語言
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自由廣場》漫畫︰納粹不要臉
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自由廣場》漫畫︰納粹不要臉
2025/05/10 05:30
◎ Tainan黑名
納粹不要臉
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