自由廣場》「希特勒」謬喻 轉型正義之未竟

◎ 徐胤豪

國民黨青年軍宋建樑的「納粹」臂章暨手勢的風波未平，朱立倫又執意挑起謬喻「希特勒」的爭議，國民黨踐踏世界文明的歷史傷痕，顯示出，該黨在台灣製造的白色恐佈，所殘存的威權遺緒仍是未解的糾葛，且與國民黨涉及連署偽造弊端、動員包圍司法機關，不能分開視之，這些現象其實都是轉型正義未竟全功所致的病徵，因而對台灣的民主法治體制一再肆無忌憚的反撲。

朱立倫輕易將納粹符號及歷史傷痛挪作政治鬥爭的工具，顯示國民黨對歷史悲劇的麻木不仁。且面對國際社會的譴責，竟反誣各國干預內政，甚至將自身的違法犯紀，扭曲成反抗獨裁的受害者，顯示國民黨在歷史記憶與人權觀念上，與全球民主社群嚴重脫節。

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這種令人髮指的現象，乃源於對國民黨的反民主歷史未能徹底清算所致，以致整個世代亦未能徹底認清國民黨在白色恐怖時期的國家暴力和威權統治歷史。國民黨在歷史上侵犯民主及人權的行徑，未予司法定性，而行政機關在除垢工程也告缺席，導致國民黨得以長期堅持偏差的歷史敘事，並淡化加害者的角色，甚至反過來污名化受害者。這種選擇性的「失憶」及「修惡」使國民黨人以非為是，從而在面對他國歷史暴行時，採取相同的手段，藉著扭曲別人的歷史創傷以遂行有利於己的政治攻擊。這不只是惡劣的政治修辭，更是策略性的政治操作。

總之，國民黨近期瘋狂脫序的根源，乃因轉型正義工程的未竟之業。寬容變成縱容，包容換來變本加厲，欲真正鞏固台灣的民主，避免威權藉由境外敵對勢力的翼護而趁勢復辟，就要持續推動歷史真相的釐清、確保政治檔案的全面開放與研究，更要嚴肅面對究責問題。就算一時無法完全實現司法正義，也應透過歷史評價與制度改革，確立政治責任的歸屬。

（作者是網路工作者）

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