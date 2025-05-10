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自由廣場》朱立倫拉國民黨充當內應? 中俄惡意操作「希特勒」的國安警訊

2025/05/10 05:30

◎ 陳建志

習近平在俄羅斯官媒發文，聲稱依《開羅宣言》與《波茨坦公告》，「台灣早已回歸中國」。此說法罔顧事實與國際法，是中俄操弄歷史宣傳策略的資訊戰一環。

一九四三年的《開羅宣言》、一九四五年的《波茨坦公告》，當時代表中國的是中華民國政府，至於中華人民共和國則是直到一九四九年後才成立，當時世界上根本沒有中華人民共和國的存在，習說此話是自曝其短。此外，兩者皆屬戰時的政治聲明，未經各國國會正式授權簽署、不具法律拘束力，僅能視為「國際宣示」，而非「國際條約」。

舉世皆知，中華人民共和國不曾統治台灣，拿該國建國之前年代的戰時國際宣言，藉它曲解成「收復」台灣的法理依據，這在國際法上根本站不住腳。二戰結束後，台灣的國際地位迄今未被明確劃定，一九五一年的《舊金山和約》並未指定日本放棄台灣後的台灣主權歸屬。而自一九四五年日本投降後，中華民國政府接管並實質統治台灣，並在一九九○年代經由台灣人的民主運動後，轉型成為今日為世界稱頌的民主國家。現在的台灣是一個事實主權獨立的國家，與中華人民共和國毫無關係。

習近平選擇在俄羅斯官媒發表此文，並非巧合。俄羅斯正由普廷獨裁統治，並對烏克蘭發動侵略戰爭。中俄不只在軍事、經濟上連手，也連手進行「話語戰」與「歷史戰」。中俄兩國的寡頭政權不斷操弄歷史，針對他們想征服的對象，把其政府抹黑成「納粹」或「極端主義者」。俄國正式入侵烏克蘭之前，烏東地區的親俄勢力就大肆配合此說法，把澤倫斯基政府形容為「極端民族主義」，並做出謊謬結論︰所以烏克蘭須要俄羅斯入侵以協助去納粹化。中國也正在複製這種手段，將台灣的民選政府抹黑為「分裂勢力」或「法西斯」，意圖無中生有，捏造入侵台灣的藉口。

令人痛心的是，中國國民黨主席朱立倫竟呼應此一操作，公然用「希特勒」抹黑賴清德總統，與中俄手法如出一轍。這不是正常民主對話，而是專制敘事的惡劣複製。

今年是歐洲戰場納粹敗亡八十週年，民主陣營應當記住：誰才是真正的納粹，誰才是用歷史謊言掩飾侵略的政權。我國政府與民間都應積極反制這種惡質的歷史扭曲，強化台灣在國際場合的話語主動權。美國與民主同盟也應清楚表態：一中政策並非接受中共史觀，二七五八號決議文更無涉及台灣，台灣的未來只有台灣人民自己能決定。全球必須團結應對中俄為實質擴張而預先鋪陳的扭曲敘事，才能守住自由秩序的全球防線，唯有如此，才對得起二戰時為擊敗納粹而犧牲的各國英靈。

（作者是青平台暨台灣智庫諮詢委員）

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