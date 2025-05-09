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自由廣場》孔文吉配合中共統戰 東華大學為何沉默？

2025/05/09 05:30

◎ 邱孟玲 Malas Takisdahuan

國民黨籍前立委孔文吉日前赴中國參與「七彩雲南、相約台灣」活動，接受雲南民族大學「客座教授」聘任，並在現場高掛「同宗同祖中華魂、兩岸一家心連心」布條下發言，聲稱「少數民族文化是中華文明的重要組成」。這類統戰話術假借文化交流之名，實則遂行文化整併暨認同重構，對台灣原住民族的文化主體性造成巨大威脅。

孔文吉近年屢次赴中，與中國統戰機構往來頻繁，甚至積極奔走台灣各部落，發動對原民立委伍麗華、陳瑩的罷免行動。其操作模式、發言內容及政治路線，透露他重返政壇的企圖。這種藉統戰汲取資源、藉部落動員以換政治利益，已淪為對岸話語的代言人。

如此脈絡之下，作為全國唯一設有原住民族學院的高等教育機構國立東華大學，卻始終沉默以對。東華大學肩負培養原民知識與認同建構的責任，若在學生自治與校園價值形成過程中，無視統戰話術滲透的侵蝕，甚至未建立制度性教育反應機制，那麼它所提供的便不再是文化教育，而是認同風險的出口。

根據《原住民族基本法》第卅四條，國家應尊重原住民族的自我認同與集體自決權，且不得以統一標準或主流價值否定其地位。《教育基本法》第十條也強調，教育應促進文化的平等與尊嚴。東華大學與教育部若繼續噤聲，豈非放任原民場域被統戰滲透與文化宰制。

台灣原住民族是南島語族的一部分，在人類學、語言學、歷史文化與政治地位上，與中國「少數民族」完全不同。台灣原住民族是長久在地發展、早於國家形成之前就存在的原生民族，依法擁有自我認同與文化自主的地位。妄將台灣原住民族納入「中華民族」的框架，不只是扭曲歷史、剝奪文化，也是對原民政治權利的侵害。

他山之石可資借鏡，加拿大First Nations與多所大學建立「原住民文化安全審議制度」，針對涉及族群認同、文化研究與國際合作的活動，須經原住民族機構參與審議。紐西蘭毛利社群亦透過《懷唐伊條約》建立文化主體保障機制，要求教育部門進行政策前的影響評估。台灣尚未建立類似的文化安全制度，也未將中國民族政策納入教育風險辨識內容，這是極大的制度性空白。

教育場域不應是統戰話語的中轉站，更不應淪為文化主體性崩解的破口。唯有建立防滲透制度、加強主體性教育、強化學生的認同辨識能力，原住民族的下一代才不會在民主制度下迷失，而淪為文化宰制的受害者。

（作者是布農族，東海大學政治系博士）

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