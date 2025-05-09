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自由廣場》納粹說的同學 朱立倫足與普廷並列

2025/05/09 05:30

◎ 陳永昌

二○一九年十一月底，馬來西亞沙巴大學一名畢業生在畢業典禮上高舉納粹敬禮手勢，並將照片貼在社群平台，配上讚揚希特勒標題，聲明他聲援巴勒斯坦人立場，自述對猶太人「獨裁」充滿憤怒與仇恨，強調納粹敬禮手勢是感謝希特勒屠殺猶太人。

德國駐馬大使館立刻發表譴責，呼籲馬國官方與沙巴大學也比照辦理。沙巴大學副校長出面，與該生行為劃清界線，承諾日後將採取防範措施以避免重演。馬國青年部長則致函向德國大使致歉，強調少數人濫用言論自由對馬國社會造成負面影響。吉隆坡當局與沙巴大學迅速表態，讓事件很快平息。

在台灣，國民黨青年軍宋建樑穿戴納粹臂章，在鏡頭前做出納粹敬禮手勢，德國在台協會馬上表達最強烈譴責，朱立倫卻輕描淡寫說：他只是諷刺「綠共」民進黨惡質獨裁。但面對接踵而至的更大壓力，朱立倫不得不改口：堅決反對所有法西斯主義，堅決唾棄納粹。

如今朱立倫故態復萌重拾「納粹說」，證明他三週前是惺惺作態，尤其在中共不爽「綠共」說詞後，朱立倫只好再度搬出「納粹說」！逼得德國在台協會直接點名朱立倫「缺乏歷史敏感度」，在政治論述作不當援引類比。

被德國官方打臉「納粹說」的還有俄羅斯總統普廷，普廷揮軍烏克蘭，俄方說法都是藉阻止「新納粹主義」為幌子。二○二二年三月，俄國駐南非大使館貼文複述同一套大外宣，德國駐南非大使館第一時間就反駁，因為「德國才是納粹主義的專家」，最清楚知道普廷行徑，絕非是為打擊「納粹主義」！

二○二二年五月，普廷與德國總理蕭茲通話，聲稱自己在全力對抗烏克蘭的「納粹意識形態」，攻烏是為了「去納粹化」，蕭茲反駁普廷，拒絕接受此一說法。柏林當局為了彌補納粹罪行，曾試圖不惜代價維持莫斯科間和平關係，但克里姆林宮莫須有的烏克蘭納粹化指控，反而強化德國協助烏克蘭抵禦俄國軍事入侵的歷史責任。

與普廷並列，朱立倫感到自豪嗎？

（作者是企業專業經理人）

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