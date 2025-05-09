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自由廣場》 教育部新編辭典：口不擇言

2025/05/09 05:30

◎ 沈言

口不擇言

注音｜ㄎㄡˇ ㄅㄨˋ ㄗㄜˊ ㄧㄢˊ

漢語拼音｜kǒu bù zé yán

釋義｜形容人在情緒激動、憤怒或倉皇失措之際，言語未經深思，說出不得體、不適當、甚至引發爭議的話。

【語源】

一說出自《戰國策‧魏策》。魏國李悝與楚使辯論政事，楚使言詞激烈，李悝不為所動，冷靜回應曰：「君子爭理，小人爭氣。若動口不擇言，則非辯，乃怒也。」後人據此引申為情緒失控之言語失當。

另一說見於當代政治風波。二○二五年五月，國民黨主席朱立倫評論「總統賴清德正在做希特勒做的事」，引發德國在台協會強烈抗議。協會晚間發聲明，表示「台灣絕不能與納粹政權相比」，並呼籲國民黨避免不恰當且缺乏歷史敏感度的類比。此事件成為「口不擇言」在外交場合引發風波的現代實例。

【歷代用法】

唐，韓愈〈進學解〉：「躁而不學，口不擇言，筆無倫次。」

宋，歐陽修〈朋黨論〉：「黨人之語，多口不擇言，終陷於毀譽之失。」

今，朱立倫〈中央黨部發言〉：「賴清德正做希特勒做的事」，德國在台協會：「不恰當」。台灣民間：「口不擇言」

【引申】

現多用以批評政客、媒體人或公眾人物發言失當，語言未經深思，導致誤導、冒犯或引起公憤。與「信口開河」、「語無倫次」、「失言」意近，語氣偏批評或諷刺。

（作者是業餘樂手）

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