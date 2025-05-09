自由廣場》宛如中共口吻：各國勿干預內政

◎ 郭索

朱立倫遭德、法、以色列等駐台機構針對其「賴清德如納粹」言論嚴正譴責後，未修正錯誤，還反控各國「不應干預內政」，這話聽來格外熟悉，它正是中共長年回應國際社會對其打壓人權、侵害台灣、破壞國際秩序的萬用卸責語。作為台灣民主體制的在野黨主席，朱立倫此言暴露他在政治角色、歷史認知與國際語境的三大錯誤。

朱立倫忘了，國民黨是在野黨，沒有掌握國家權力，更非「內政」的主導者。外國駐台機構針對他個人極端發言的回應，並非干預我國內政，而是糾正朱的不當類比。這是民主社會的正常國際互動，更是對歷史記憶與人權尊嚴的基本捍衛。所謂「干預內政」，其實是角色錯置及政治責任的逃避。

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第二，將民主國家領導人謬比作希特勒，不僅荒唐，更刺痛歐洲與猶太民族的歷史傷痕。納粹政權犯下的種族滅絕與戰爭暴行，是全人類共同記憶，也是德國與以色列社會最不可輕率提及的歷史痛點。朱立倫無視國際情感，竟將台灣民主與極權畫上等號，嚴重傷害我國形象，違反外交與人文的基本常識。

第三，「切勿干預內政」是中共面對國際批評的萬用話術，尤其常用來掩飾其施壓台灣、壓迫疆藏與鎮壓香港的行徑。朱立倫身為民主國家的政黨領袖，如此辭令讓人質疑其價值立場，更有附和中共話語體系之嫌。先前有國民黨員公開穿著納粹黨服、比出納粹手勢時，朱立倫就未譴責，如今變本加厲，終於引發國際加倍撻伐，反映他缺乏領袖所須的普世智慧與認錯的道德勇氣。

「切勿干預內政」是逃避政黨領導失敗的懦弱話術，但民主不是仗著言論自由而胡言亂語，更非仿效極權話語以抵擋外界批評。朱立倫若不反省，國民黨在國內必失去信任，在國際必失去立場。

（作者從事自由業）

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