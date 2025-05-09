即時
熱門
政治
財富自由
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
影音
財經
娛樂
汽車
時尚
體育
3 C
評論
藝文
玩咖
食譜
地產
專區
TAIPEI TIMES
求職
爆
Search
自由電子報
自由評論網
評論首頁
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書
自由評論網粉絲團
自由影音
即時
熱門
政治
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
財富自由
財經
娛樂
藝文
汽車
時尚
體育
3 C
評論
玩咖
食譜
地產
專區
服務
自由電子報 APP
自由電子報粉絲團
自由電子報 Line
自由電子報 X
熱門新訊
內容分類 ≡
政經
社會
生活
國際
名人
言論
社論》共同反侵略 才有真正民主和平
新聞線上》給檢察官按個讚
社論》國民黨戰國民 民眾黨戰民眾
社論》2758扭麻花
社論》他們總是唱衰台灣
more
專欄
林修民 半導體看天下》台幣兌美元就算升到13.3 台積電也不會變東芝
民主之盾》反綠共、戰獨裁的海盜抗辯：論國民黨的426大遊行
林長壽院士時論》閱讀楊照的概念民國（四～3）：為何台灣不是一個正常國家，從另一個角度看台灣文化，兼論中國文化
話說李筱峰》中國國民黨有無教化之可能？
胡，怎麼說》赤藍白三合一︰戰併吞、戰作票、戰貪污！
more
社群
李忠憲的思考》等縱火犯先燒完？雙面立委翁曉玲的顛倒正義！
名家分享~羅景壬》國民黨慣用「希特勒」、「納粹」作為政治攻擊語言
名家分享～侯宗佑》藍白瞎扯納粹 放棄理性與良知的垂死鬥爭
黃澎孝練「孝」話》中華民國還在呢！抓到了！習近平肖想偷改《開羅宣言》的原文
健康醫療網》偏鄉翁罹嚴重白內障 開車出行成問題！微創白內障手術助他重獲清晰視力
more
投書
自由廣場》親中在野黨製造世界級公關災難 朱立倫對歐洲文明的粗鄙蹧蹋
自由廣場》三元抄襲 百病齊發／國民黨主席的政治譫妄症
自由廣場》漫畫：朱立倫與希特勒
自由廣場》宛如中共口吻：各國勿干預內政
自由廣場》 教育部新編辭典：口不擇言
more
Search
評論
>
投書
自由廣場》漫畫：朱立倫與希特勒
2025/05/09 05:30
◎ Tainan黑名
漫畫：朱立倫與希特勒
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
相關新聞
編輯精選
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書