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自由廣場》三元抄襲 百病齊發／國民黨主席的政治譫妄症

2025/05/09 05:30

◎ 秦靖

中國國民黨出現病入膏肓的病徵，從台南地檢署起訴的「幽靈連署」案，到黨主席朱立倫的「希特勒」言論，都像顯微鏡下的異常細胞，指向更深層的組織病變。

台南地檢署的起訴書揭示令人難以置信的案情，國民黨台南市黨部副主委莊占魁等人，為了達成黨中央要求罷免民進黨籍立委林俊憲、王定宇的連署書目標，竟指示黨工抄襲黨員名冊，偽造連署。「每份三元代價請人代抄」的作法，正是超越倫理底線的「糜爛性潰瘍」。偽造文書、侵犯個資，將黨員名冊視為可恣意濫用的資源，甚至祭出金錢（每份三元）作為驅動偽造行徑的誘因，都是對民主與法治的踐踏。倫理底線的失守，使得國民黨的公信力出現了嚴重的「潰瘍」，難以癒合。

其次，認知扭曲與現實脫鉤，「希特勒論」的譫妄表現。國民黨死不認錯，朱立倫主席將司法調查無限上綱成政治迫害，一切都「賴」給清德，誣指為「希特勒」，引發德國在台協會等歐洲多國駐台機構的公開駁斥。這種「認知扭曲症候群」與「政治性譫妄」，在違背事實下，藉由不當類比以攻訐政敵，刻意激化對立、煽動極端情緒，居心叵測。

最後，「三元抄襲案」證實國民黨漠視程序正義，突顯國民黨為了政治目標而不惜不擇手段、無視法律。「希特勒論」則曝露論述層面的歷史觀錯亂、現實感缺乏，在民主自由的台灣濫用「希特勒」狂扯獨裁，更是一劑用錯的猛藥，無法打擊對手，反而灼傷自身，朱立倫真的急了。

（作者從事教育工作）

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