自由廣場》親中在野黨製造世界級公關災難 朱立倫對歐洲文明的粗鄙蹧蹋

◎ 劉哲廷

朱立倫的嘴，再次把國民黨推出文明世界。這次他不是亂講話，而是精準地把台灣推向國際笑柄。他把賴清德比作希特勒，這種語言暴力，一出手就是對人類歷史最深層創傷的政治消費。他惹火的不只是一個人、一個黨，而是整個歐洲文明對納粹歷史的共同記憶。德國、以色列、歐盟相繼譴責，由單一政黨製造的一場外交災難瞬間展開，而我們的外交部還得出面收拾這場在野黨主席釀成的國際公關核災。

別忘了，對外，我們是一個國家。朱立倫講話時，代表的不是他個人，而是站在「台灣最大在野黨主席」的位置，這句話丟出去，是把台灣整體的道德感拿來押注在一場完全失控的比喻裡。外交部的澄清不是形式，而是必須，因為這場風波早已超過政黨界線，直接傷害了台灣的國際聲譽與歷史位置。

請繼續往下閱讀...

你以為問題只是朱立倫嗎？不，這是一場系統性的失能：國民黨文傳會從上到下，集體沉默、無力制止、居然還有人瞎挺；言語日趨中國化，話語結構遭北京話術寄生；政治新星的產製流程也失控，產出的不是公共論述人才，而是一批批複製貼上的羅智強、徐巧芯，提案要追殺，然後在鏡頭前演得比誰都激動。最後，整個黨的樣貌越來越像傅崐萁，語言粗糙、邏輯破碎、操作無極限。

傅崐萁笑得多開心？朱立倫講出那句話的那一刻，「中國國民黨」的最後一塊遮羞布正式被剝下。這個黨不再是台灣政治競爭的保守勢力，而是語言上、組織上、精神上越來越貼近中國的複製品。他們正在從一個在野政黨，變成一個劣質淘寶貨。

昨（八）日院會過水協商，國民黨選擇繼續留下來造謠，繼續用「張啓楷式的話術」讓整個協商變成政治表演秀——國民黨已經從參與者變成騙術總部、詐騙園區。

納粹的比喻不只是侮辱歷史，更是對言論自由的摧毀。這種語言會讓一切變成仇恨操作、價值簡化，最終人民不再相信任何政治討論是真的，懷疑一切只是另一場策畫好的劇本。這不是極端的政治語言，而是極端剝奪人們理解真相能力的殘暴語言。

國民黨如果還有一點點理性，就該知道這不是「失言」，而是「失格」。不是一次小錯，而是一次大崩壞。他們早已登出那個有誠實、理性、制度感的保守主義，而一腳踩進極端操作的深淵。這不是台灣所需要的在野黨，而是民主制度下的畸型變種。

歷史不是可供兌換的選舉籌碼，也不是臉書貼文的一行標語。歷史的重量在於，它總會回來質問你——你怎麼對待它？朱立倫和現在這個「傅崐萁化」的國民黨，早已給出答案：相對於責任與使命，他們寧可把歷史拿去換聲量，拿去當話術，拿去做最後一波反撲的賭注。

但台灣社會要給的答案應該更清楚：歷史不能出賣，政治不可荒唐。這樣的國民黨，不值得我們留在民主的地圖上。

（作者是詩人，自由工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法