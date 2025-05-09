社論》共同反侵略 才有真正民主和平

為紀念第二次世界大戰歐洲戰場結束戰爭，賴清德總統昨在台北賓館演說，強調二戰勝利，奠基在人類社會團結起來，共同反侵略、護家園、追求真正和平的決心和行動。台灣總統邀駐台使節發表二戰談話，外媒則相當重視。名為紀念，實則因應國際變局，尤其針對中國帶來區域擴張與民主挑戰，向民主友盟發出警示，呼籲唯有團結，方不致重蹈歷史覆轍。回顧二戰，無論歐洲或亞洲戰場，主要侵略者都屬獨裁國家，如今，中共的獨裁尤甚過往，切莫存有姑息主義的幻想。齊力反對侵略，才能捍衛民主，共抗獨裁。

中國對區域的威脅，已不是僅佔有台灣為滿足。往北的日本，共軍同樣機艦騷擾，還入侵領空。往南的菲律賓，中共在爭議海域與島礁升高灰帶衝突，甚至遠至澳紐海域，進行實彈演練。中國外宣一方面聲稱愛好和平，實際則是窮兵黷武、脅迫他國。外界也觀察到，中共在印太地區侵擾軌跡，與當年日本軍國主義擴張路徑，從東海、台海、到南海，乃至對南太諸島的滲透影響力，是何其相似。中共叫囂日本未對二戰反省，自己則複製這一路延伸的侵略模式。另外，二戰期間同盟國與軸心國的集團對抗。現今全球，民主同盟也面對CRINK集團（中國、俄羅斯、伊朗、北韓）的合流與集結。這四國都是高度不民主國家，相互應援，四處點火。俄羅斯入侵烏克蘭，中國與北韓助紂為虐，帶給民主世界更多威脅。

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紀念歷史，是為能看清正確方向。美國川普政府上台，集結力量抗衡中國，與歐洲及印太民主夥伴，合作模式面臨盤整。北京利用變動時機，離間民主國家之間關係，如同二戰前夕，亦有民主國家受納粹德國所惑，採取綏靖主義，反而豢養侵略者的野心。歷史殷鑑，賴總統此刻呼籲，正是要大家務必看清敵友之別。他也提到，台灣與歐洲，正共同面對新極權集團的威脅。總統盼民主國家須更團結，不該受到分化，莫讓侵略者有可趁之機。放在民主國家的內部環境來看，亦是這個道理。北京針對主要民主國家各種滲透，早是慣犯。許多國家紛紛警告，並指中國發動認知戰干預他國選舉。當民主國家內部分歧加深、加大，就是中共乘隙混水摸魚的機會。我們正是遭遇境外勢力襲擊最嚴重的國家。國內社會日趨分歧，與中共背後操弄，有極大關連。

近年國內政局，北京的高度介入，不肖政黨與政客，甘為其驅策利用，是現今民主政治出現危機的最大變因。去年總統及立委大選期間，中國招待台灣基層組織明目張膽介選，卻有政黨反對檢調查辦，有如替中共開路。同樣，當中共對台擴大軍演時，有在野黨扮演北京馬前卒，沒有一同譴責中國，反而奔赴對岸與中共舉杯同譜一中。更扯的是，當民主國家透過行政或國會部門為我們發聲，例如反對中共將聯合國第二七五八號文扭曲為佔有台灣的一中決議時，我們藍白兩黨，卻挾持立法院席次多數，連最起碼的呼應國際友台力量的共同聲明，至今都難產，他國的助台之舉，彷彿成自作多情，給了北京操作大外宣的最佳素材。藍白現還繼續合流，反控賴政府消滅台灣民主，所以他們要「戰獨裁」。黑白顛倒、是非不分，真正獨裁的中國政府，則隔海笑挺藍白，更成國際笑話。

「無國界記者組織」上週公布今年世界新聞自由指數，台灣上升三名，全球排名廿四，蟬聯亞洲第一。中國排名再退步，全球倒數第三，被稱為「世界最大記者監獄」。由此可看出，台灣若是藍白紅這些勢力所稱的獨裁，如何能在被國際認定為重要民主指標中，繼續推進排名。在野嘴喊戰獨裁，卻迴避真正的獨裁。最糟糕是，正當民主國家紀念歐戰結束八十年之際，國民黨領導者卻理盲無知，指責賴總統如希特勒，這有如對他國血淚歷史傷口撒鹽，這「不倫不類」比喻，再度遭到以色列及德國兩駐台機構的同聲譴責。但這位黨主席不僅拒絕反求諸己，卻還斥責對方不該「干預內政」。不尊重在先，還有臉說嘴。現更有英、法、荷、比與歐盟等駐台機構轉發譴責聲明，傳達對以色列及德國的聲援，已然釀成國際事件。國民黨現在不僅戰賴清德，還戰以色列、戰德國等更多民主國家，對真正境外敵對勢力，則一味哈巴搖尾怕惹中國不高興。怪哉，這是反民主護獨裁，還是反侵略戰獨裁，應該不難分辨。

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