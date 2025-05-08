社論》國民黨戰國民 民眾黨戰民眾

國民黨主席朱立倫。（記者羅沛德攝）

藍白國會之亂，豐功偉業之一，就是通過加嚴版選罷法，令人民的罷免權穿上緊身衣。如此一來，藍白立委，胡搞瞎搞，通匪反美，弱台利中，任他們玩四年，頭家幾乎束手無策。但是，魔高一尺，道高一丈。在加嚴版選罷法公布之前，公民團體搶灘舊法有效期間，遍地開花大罷免。公民團體努力動員，藍白立委努力荒腔走板，宛如提油救火。公民連署，一階二階一個接一個達陣。大罷免起風了，連花蓮天氣也變了，藍委人人自危。唯有藍白不分區，因為無法可罷，所以繼續我行我素。而他們造的孽，只好由區域藍委概括承受。

目前的態勢，連藍營本身都不樂觀。以前囂張的要命，那些「傅崐萁們」現在個個剉咧等。而朱立倫，自以為是藍白共主，至此也方寸大亂，盡提幾個不是辦法的辦法，反廢死、反戒嚴公投也當作救援投手。四二六號稱爆出二十多萬支持者，罷免連署卻足不出戶抄名冊，違法黨工落入恢恢法網，有藍營名嘴氣到不行：以後別再講他是藍營的！衝北檢，衝北院，戰獨裁，罷免、彈劾賴總統，朱主席像是熱鍋上的螞蟻。蔣萬安，代表另外一種對策，長痛不如短痛，乾脆倒閣，立委改選對賴總統另類信任投票。然而，此議動搖到朱、黃兩位主席的地位，尤其是，八白委此時改選，民眾黨區域不妙、政黨票腰斬，滅團不是不可能。五二○之後，藍白的罷免、彈劾賴總統鬧劇，不僅注定失敗收場，且令面臨大罷免的藍委更令人討厭。朱、黃這對寶，主席保位優先，自陷於不利的戰場，同志們也莫可奈何。

請繼續往下閱讀...

近來，多處地檢署偵辦幽靈連署案，搜索國民黨地方黨部，傳喚黨工，或羈押禁見，或交保、請回。選民仇恨值高的藍委，多數在藍營執政縣市。當地的藍營縣市長，當地的國民黨地方黨部，有其上下其手地利之便。大罷免連署遍地開花，國民黨執政縣市的奧步也俯拾皆是，官員查水表、利用戶政系統非法使用個資等，搞得地檢、地院閒不下來。諸般狀況，不禁令人想起該黨以往的「作票」黑歷史。如今故態復萌，卻高喊戰獨裁。去年底的謝國樑罷免案，兼任基隆市選舉委員會總幹事的民政處長張淵翔，如今涉嫌擅用戶政系統協助國民黨基隆市黨部連署，上週遭檢方複訊時坦承犯行，隨即請辭獲准。這件事，要不要查查是不是系統性犯罪！

另，罷免民進黨立委吳思瑤案領銜人宣布退出領銜。先前，他也因幽靈連署案遭檢察官傳訊。該罷團「地動刪瑤」召集人表示，如要重新來過，就面臨新修選罷法要求一、二階段都要附上身分證正反面影本，新案幾乎難以街頭連署，只能在有影印機的總部進行。機關算盡太聰明，去年藍白強渡關山通過加嚴版選罷法，為藍營區域立委撐開保護傘。沒想到，技術障礙柵欄，還沒卡到罷藍委的公民團體，反而可能先絆倒自己的 「地動刪瑤」。立法，修法，不出之以建立正常法制，保障多數頭家的公民權，本是公僕的立委卻爬到頭家頭上，而且，連下屆才適用的利益迴避也不演了，豈有此理！威權時代，國民黨的「獨裁法治」，常用「惡法亦法」修理異議人士，這一套在民主時代不但不管用了，還會立刻招來民意反撲！大罷免風起雲湧，正是廣大公民響應朱立倫呼籲的：「要為民主自由打拚的決心！」

藍白戰獨裁，預告罷免、彈劾賴總統，捨倒閣、改選立委之途，可見朱、黃兩位聰明人，不是想玩真的。藍白的黨員、公職、支持者怎麼想，恐怕也不關緊要了，因為他們兩個更像獨裁政黨的總裁。或許，廣大公民應該注意的，反而是藍白痛斥賴總統獨裁，為何只有對岸的獨裁政權心有戚戚焉，民主政府幾乎沒人當一回事？沒人把貪污弊案、偽造文書，理解成對在野黨不斷的追殺？沒人懷疑賴總統是「法西斯、希特勒」？所謂的「綠共比共產黨還共產黨」，連中國人都嘲笑他們，自暴對共產黨一無所知。

藍白歐威爾式的胡言亂語，連國際笑話的戲劇張力都沒有，到底是演給誰看的？反倒是，賴總統提出的五大中國統戰威脅及十七項因應策略，關心台灣維持民主獨立現狀的國際友人聽來，更認為早就該做了，沒人歪樓到「民選的獨裁」。而藍白弱化國防，卻令國際友人發出危險遊戲的警告。戰獨裁，看來是國民黨戰國民、民眾黨戰民眾。話說回來，奉勸民進黨，也要有自知之明，不是貴黨多行，而是友黨太差。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法